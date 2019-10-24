УЕФА наказал Францию из-за абсурдной ошибки

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Федерацию футбола Франции на 20 тысяч евро за накладку перед матчем квалификации Евро-2020 против Албании. МатчФранция – Албания едва не сорвался: вместо албанского гимна включили гимн Андорры.

Игроки сборной Албании отказывались начинать игру, пока не прозвучит правильный гимн. Из-за этого матч начался с задержкой.

При этом ситуация дошла до абсурда, ведь диктор стадиона хоть и принес извинения за произошедшее, но адресовал их не Албании, а Армении. Как бы то ни было, а матч в итоге состоялся – французы обыграли албанцев со счетом 4:1.

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Свои извинения за данный инцидент уже принесли президент Франции Эмманюэль Макрон и главный тренер сборной Дидье Дешам.

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Смотрите последний матч сборной Франции:

Также сообщалось, что УЕФА при помощи бицепса отреагировал на лидерство сборной Украины в отборе Евро-2020. Twitter Европейского футбольного союза посмеялся над соперниками украинцев по группе, назвав отрыв команды Шевченко от них неприличным.

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