УЕФА назовет чемпионами стран нынешних лидеров: такое случится, если футбольный сезон не доиграют

А вопрос о понижении в классе, скорее всего, отдадут на рассмотрение руководству чемпионатов

На своем анонсированном собрании 17 марта Союз европейских футбольных ассоциаций обсудит организационные вопросы, связанные с приостановкой национальных чемпионатов из-за пандемии коронавируса. УЕФА хочет установить критерии, по которым будут определять чемпионов своих стран, а также клубы, которые получат места в еврокубках на следующий сезон или покинут свои дивизионы.

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Если национальные первенства так и не будут возобновлены, УЕФА намерен признать чемпионами команды, которые возглавляют турнирные таблицы на данный момент. По такому же принципу планируется определить и участников Лиги чемпионов и Лиги Европы. Что касается перехода клубов между дивизионами, то этот вопрос УЕФА хочет оставить на усмотрение руководства национальных чемпионатов.

Ранее мы писали, что в УЕФА придумали новый вариант для Евро-2020, чтобы обыграть коронавирус. Финальную часть чемпионата Европы могут провести еще до конца этого года – в декабре.

Также мы сообщали, что остаток сезона еврокубков могут провести по системе "Финала четырех".

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