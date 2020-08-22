УЕФА назвал главного героя финала Лиги Европы в составе победителя

Люк де Йонг из Нидерландов в пятницу забил за "Севилью" два мяча в ворота "Интера"

В пятницу около полуночи завершился сезон в Лиге Европы. В решающем поединке "Севилья" добыла волевую победу над "Интером", выиграв свой шестой финал ЛЕ подряд. Сегодня УЕФА по традиции определял игрока недели во втором по рангу турнире.

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Из участников финального матча кандидатами на главный приз были только футболисты "Севильи". В итоге звание лучшего отдали 28-летнему нидерландскому нападающему Люку де Йонгу, сделавшему вчера дубль. Смотрите видео важных действий претендентов на приз:

Интересно, что оба мяча в ворота итальянского гранда Люк забил головой. Хотя ни один из его голов и не стал победным, именно де Йонга признали игроком финала.

Примечательно, что уже довольно опытный нидерландец проводит в "Севилье" всего первый сезон, а до этого пять лет отыграл за ПСВ. В 2012-2014 гг. он не очень удачно пытался проявить себя в немецкой "Боруссии" из Менхенгладбаха и английском "Ньюкасле".

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Смотрите обзор финала Лиги Европы "Севилья" – "Интер":

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