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УЕФА назвал имя арбитра матча "Вольфсбург" – "Шахтер" в Лиге Европы

10 марта, 17:06

Александр Трикиша

В прошлом сезоне Скомина обслуживал финал Лиги чемпионов

Первый матч 1/8 финала Лиги Еворлпы между немецким Вольфсбургом и донецким Шахтером обслужит словенская бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой. Матч пройдет 12 марта на "Вольфсбург Арене". Напомним, что матч "Вольфсбург" – "Шахтер" пройдет без зрителей из-за коронавируса.

Ассистентами рефери на боковых линиях будут Юре Прапротник и Роберт Вукан, четвертый рефери – Нейц Кайтазович. За Системой видеопомощи арбитрам (VAR) будут следить итальянцы Паоло Валери и Маурицио Мариани.

Ране своим мнением о предстоящем поединке поделился бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко. Экс-футболист считает, что шансы "Шахтера" на выход в четвертьфинал Лиги Европы предпочтительнее: "Шахтер" в плане креатива выглядит получше".

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Также в СМИ появилась информация, что лидер полузащиты "Шахтера" пропустит матч с "Вольфсбургом" в Лиге Европы из-за травмы. По некоторым данным, Тарас Степаненко получил повреждение мениска и выбыл из строя.

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Смотрите, как "Шахтер" в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы на выезде сыграл в результативную ничью с "Бенфикой":

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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Лига Европы Шахтер Донецк арбитр Вольфсбург

Источник: Сегодня|Спорт

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