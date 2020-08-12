УЕФА назвал "Команду недели" в Лиге Европы: у "Шахтера" – самое большое представительство

В символическую сборную еврокубка из состава "горняков" попали Додо, Тайсон, Марлос и Мораес

УЕФА назвал символическую сборную Лиги Европы этой недели по результатам четвертьфинальных поединков турнира, состоявшихся 10 и 11 августа. Наибольшее представительство в этой команде звезд – 4 из 11 игроков – получил "Шахтер", разгромивший накануне "Базель" 4:1. В составе чемпионов Украины Европейский футбольный союз отметил Додо, Тайсона, Марлоса и Мораеса.

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Команда недели в Лиге Европы

Вратарь: Карл-Юхан Юнссон ("Копенгаген")

Карл-Юхан Юнссон ("Копенгаген") Защитники: Додо ("Шахтер"), Гарри Магуайр ("МЮ"), Диего Годин ("Интер"), Арон Уан-Биссака ("МЮ")

Додо ("Шахтер"), Гарри Магуайр ("МЮ"), Диего Годин ("Интер"), Арон Уан-Биссака ("МЮ") Полузащитники: Тайсон ("Шахтер"), Эвер Банега ("Севилья"), Марлос ("Шахтер"), Антони Марсьяль ("МЮ")

Тайсон ("Шахтер"), Эвер Банега ("Севилья"), Марлос ("Шахтер"), Антони Марсьяль ("МЮ") Нападающие: Жуниор Мораес ("Шахтер"), Ромелу Лукаку ("Интер")

Марлос и Мораес / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Напомним, в первом полуфинале Лиги Европы 16 августа, в Кельне, встретятся "Севилья" и "Манчестер Юнайтед", а 17 августа, в Дюссельдорфе, "Шахтер" сыграет с "Интером". Финал турнира пройдет 21 августа в Кельне. Главным претендентом на трофей букмекеры называют "Интер".

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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