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УЕФА назвал лучшего футболиста первых матчей 1/16 финала Лиги Европы

21 февраля, 18:24

Португальский футболист оформил хет-трик к матче против "Эспаньола"

Нападающий английского клуба "Вулверхэмптон" Диогу Жота признан лучшим игроком Лиги Европы по итогам первых матчей 1/16 финала, сообщается на сайте УЕФА. Жота оформил хет-трик в матче против "Эспаньола", а его команда одержала разгромную победу 4:0. Ранее Жота был включен в команду недели Лиги Европы.

С учетом квалификации, португалец наколотил в текущем сезоне Лиги Европы уже девять голов. Всего же на его счету 12 мячей в 33 поединках во всех турнирах.

На награду претендовали также полузащитник шотландского "Рейнджерс" Янис Хаджи, форвард лиссабонского "Спортинга" Лусиано Вьетто и хавбек "Айнтрахта" из Франкфурта-на-Майне Даити Камада.

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Кстати, ранее мы писали, что на болельщиков португальской "Бенфики" после матча с "Шахтером" в Харькове напали хулиганы. Инцидент произошел, когда гости покидали трибуны стадиона.

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Также мы писали, почему судья не засчитал гол "Бенфики" и назначил пенальти. Оказывается, в моменте взятия ворот было положение "вне игры".

Смотрите обзор матча "Вулверхэмптон" – "Эспаньол":

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УЕФА Лига Европы Вулверхэмптон Диогу Жота

Источник: Сегодня|Спорт

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