УЕФА назвал лучшего игрока первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Бельгийский защитник помог своей команде одержать разгромную победу над "Боруссией"

Ян Вертонген. Фото: AFP

УЕФА назвал лучшего игрока первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6bb/f77/5c66bbf774d3a.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6bb/f77/5c66bbf774d3a.png 2019-02-15T15:18:00+02:00 Футбол Бельгийский защитник помог своей команде одержать разгромную победу над "Боруссией"

Защитник лондонского "Тоттенхэма" Ян Вертонген признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА. В первом матче 1/8 финала против дортмундской "Боруссии" Вертонген отличился забитым голом. Напомним, "Тоттенхэм" на "Уэмбли" разгромил "Боруссию" со счетом 3:0.

В борьбе за приз лучшему игроку недели бельгиец опередил вратаря мадридского "Реала" Тибо Куртуа, полузащитника "ПСЖ" Марко Верратти и хавбека "Ромы" Николо Дзаньоло.

Ранее мы писали, что игроки "Динамо" и "Шахтера" не попали в символическую сборную недели Лиги Европы.

Напомним, "Динамо" на выезде сыграло вничью с греческим "Олимпиакосом" (2:2). Киевляне дважды по дозу матча оказывались в роли догоняющих, но сумели сравнять счет за минуту до финального свистка.

А "Шахтер" в Харькове выдал боевую ничью с "Айнтрахтом" (2:2). Здесь события разворачивались еще драматичнее. Команды обменялись голами в самом дебюте, а к 10-й минуте горняки уже остались в меньшинстве – две желтые карточки успел заработать Тарас Степаненко. Во втором тайме команды еще раз обменялись голами.

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