УЕФА назвал лучшего игрока первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
Бельгийский защитник помог своей команде одержать разгромную победу над "Боруссией"
Защитник лондонского "Тоттенхэма" Ян Вертонген признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА. В первом матче 1/8 финала против дортмундской "Боруссии" Вертонген отличился забитым голом. Напомним, "Тоттенхэм" на "Уэмбли" разгромил "Боруссию" со счетом 3:0.
В борьбе за приз лучшему игроку недели бельгиец опередил вратаря мадридского "Реала" Тибо Куртуа, полузащитника "ПСЖ" Марко Верратти и хавбека "Ромы" Николо Дзаньоло.
Ранее мы писали, что игроки "Динамо" и "Шахтера" не попали в символическую сборную недели Лиги Европы.
Напомним, "Динамо" на выезде сыграло вничью с греческим "Олимпиакосом" (2:2). Киевляне дважды по дозу матча оказывались в роли догоняющих, но сумели сравнять счет за минуту до финального свистка.
А "Шахтер" в Харькове выдал боевую ничью с "Айнтрахтом" (2:2). Здесь события разворачивались еще драматичнее. Команды обменялись голами в самом дебюте, а к 10-й минуте горняки уже остались в меньшинстве – две желтые карточки успел заработать Тарас Степаненко. Во втором тайме команды еще раз обменялись голами.
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