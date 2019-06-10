УЕФА назвал лучшие голы Лиги наций: три первых места достались Роналду

Болельщики отдали предпочтение голам в исполнении звезды сборной Португалии

Криштиану Роналду. Фото: AFP

Объявлен список лучших голов финального турнира Лиги наций. Три первых места достались капитану сборной Португалии Криштиану Роналду. Напомним, в финале турнира Португалия обыграла Голландию со счетом 1:0 и стала победителем дебютного розыгрыша Лиги наций. Также мы сообщали, что Роналду выиграл 30-й трофей в карьере, но не входит даже в топ-10: опубликован рейтинг самых титулованных игроков в истории.

Обзор матча Португалия – Голландия 1:0 в финале Лиги Наций

1. Криштиану Роналду (Португалия – Швейцария – 2:1)

Длинный диагональный пас Рубена Невеша, прием Бернарду Силвы и передача под удар Роналду. Все участники комбинации продемонстрировали техническое мастерство. Отличный первый пас создал остроту, Бернарду Силва здорово обработал мяч, а Роналду выверено завершил атаку.

2. Криштиану Роналду (Португалия – Швейцария – 3:1)

В быстрой контратаке сборной Португалии Гонсалу Гедеш проникающим пасом нашел Роналду. Тот выполнил двойной переступ и сместился к центру. Этот эпизод снова показал, как Роналду умеет действовать один в один, и вылился в блестящий конечный результат.

3. Криштиану Роналду (Португалия – Швейцария – 1:0)

Очередной гол Роналду со штрафного. Португалец снова показал умение направить мяч со "стандарта" так, что в полете он меняет направление и сбивает с толку вратаря. Роналду – мастер стандартных положений.

4. Маттейс де Лихт (Голландия – Англия – 1:1)

Де Лихт продемонстрировал хорошее движение и атакующие способности на "втором этаже", сравняв счет в полуфинале мощным ударом по нисходящей траектории.

Напомним, сегодня сборная Украины проведет очередной матч в отборе не Евро-2020. Соперником подопечных Андрея Шевченко станет сборная Люксембурга, которую сине-желтые обыграли в первом матче лишь благодаря автоголу на последних секундах. Онлайн Украина – Люксембург есть на нашем сайте.

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