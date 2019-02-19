УЕФА не накажет "Олимпиакос" за российский флаг перед поединком с "Динамо"

УЕФА не стал открывать дело из-за флага РФ на матче "Олимпиакос" – "Динамо"

Российский флаг перед матчем "Олимпиксос" - "Динамо".

УЕФА не накажет "Олимпиакос" за российский флаг перед поединком с "Динамо" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bd1/944/5c6bd1944d4cf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bd1/944/5c6bd1944d4cf.jpg 2019-02-19T11:52:31+02:00 Футбол УЕФА не стал открывать дело из-за флага РФ на матче "Олимпиакос" - "Динамо"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет возбуждать дисциплинарное дело после матча 1/16 финала Лиги Европы между греческим "Олимпиакосом" и киевским "Динамо", на котором греческие болельщики вывесили флаг России и провоцировали украинских фанатов.

Первая встреча команд, состоявшаяся в прошлый четверг в греческом городе Пирей, завершилась со счетом 2:2. Голы в составе украинского клуба забивали Виталий Буяльский и Беньямин Вербич. Перед игрой болельщики "Олимпиакоса" вывесили на своем секторе флаг России, но после просьбы одного из сотрудников стадиона сняли его.

"Сообщаем, что по этому вопросу не было возбуждено никаких дел, поскольку в официальных отчетах ничего не было упомянуто", – сказали в пресс-службе УЕФА.

Напомним, что во время матча на трибунах греческие полицейские применили дубинки против болельщиков "Динамо". По сообщениях очевидцев, случилось это из-за отказа наших фанатов подняться на несколько рядов выше.

Ответная встреча состоится в Киеве 21 февраля.

Обзор матча "Олимпиакос" – "Динамо" – 2:2

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