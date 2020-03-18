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УЕФА не поддерживает проведение плей-офф для определения победителей чемпионатов

18 марта, 16:54

Александр Трикиша

В организации выступают за проведение концовки в сезоне в классическом варианте

УЕФА не поддерживает проведение плей-офф для определения победителей в национальных чемпионатах, остановленных из-за эпидемии коронавируса, сообщает La Repubblica. Практически все европейские чемпионаты ушли на карантин и пока неизвестно, когда они могут возобновиться. По этой причине уже был перенесен Евро-2020 на следующее лето.

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина предложил провести плей-офф, чтобы завершить сезон быстрее. Эту идею подхватили многие СМИ. Тем не менее, в УЕФА считают, что сезон должен продолжиться в классическом варианте.

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Как мы писали ранее, УЕФА хочет, чтобы все европейские чемпионаты возобновились одновременно. В некоторых странах надеются вернуться к футболу в начале апреля, в Италии же рассматривают вариант с возобновлением сезона в мае. При этом, УЕФА требует, чтобы все европейские чемпионаты были завершены до 30 июня.

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Кстати, ранее мы писали, что у "Динамо" появился шанс сыграть в Лиге чемпионов: УЕФА может принять необычное решение. Клубы могут получить места в еврокубках согласно позиции в таблице коэффициентов УЕФА. Этот вариант будет актуален, если результаты чемпионатов будут признаны недействительными.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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УЕФА чемпионат Украины чемпионат Франции чемпионат Англии чемпионат Испании чемпионат Италии чемпионат Германии коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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