УЕФА не позволит Буффону провести прощальный матч за сборную Италии

Сегодня, 20:54

Легендарный голкипер расплачивается за удаление в матче Лиги чемпионов с "Реалом"

Джанлуиджи Буффон. Фото AFP
Джанлуиджи Буффон. Фото AFP

УЕФА может дисквалифицировать вратаря "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона на его прощальный матч за сборную Италии, информирует Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Встреча против Голландии должна пройти 4 июня на стадионе "Ювентуса".

Ранее УЕФА открыл дисциплинарное дело против 40-летнего голкипера по итогам ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против "Реала" (3:1). Напомним, встреча ознаменовалась скандалом, одним из главных героев которого был Буффон.

Голкипер за назначенный пенальти набросился на арбитра Майкла Оливера, а после игры нелицеприятно отозвался о нем.

Как отмечается, дисквалифицировать на еврокубковые матчи Буффона не имеет смысла, так как он, вероятно, завершит карьеру по окончании сезона.

Поэтому УЕФА может дисквалифицировать голкипера на определенный период времени, который затронет международные матчи. Дело Буффона будет рассмотрено 31 мая.

Ранее мы писали, что "Ювентус" хочет заменить Буффона украинским вундеркиндом из луганской "Зари". Андрей Лунин будет конкурировать с Войцехом Щенсным за место в воротах итальянского клуба.

Отметим, что по завершении текущего сезона Джанлуиджи Буффон может покинуть "Ювентус", и Щенсный станет первым вратарем команды.

Сегодня "Ювентус" может досрочно стать чемпионом Италии. Для этого команде Буффона нужно как минимум не проиграть "Роме". "Рома" – "Ювентус" смотреть онлайн можно в прямом эфире.
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СЭ

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