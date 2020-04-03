УЕФА обиделся на первый футбольный чемпионат в Европе, который досрочно завершил сезон

Европейский союз футбольных ассоциаций негативно отреагировал на решение преждевременно окончить бельгийское первенство. Мы писали, что чемпионат Бельгии завершили досрочно из-за пандемии коронавируса. УЕФА надеялся, что решение о том, что же делать с сезоном, в Европе будут принимать совместно, а не в каждой стране отдельно.

В заявлении главного футбольного органа Старого Света говорится:

"У нас была идея одновременного завершения всех турниров, чтобы лиги возобновили свои чемпионаты и завершили их летом по спортивному принципу".

На данный момент чиновники рассчитывают-таки выйти на окончание сезона в начале лета. Для этого уже "расчищают" время в календаре: УЕФА отменил все матчи сборных в июне.

Если же бельгийцы не переиграют ситуацию, то украинский защитник "Брюгге" Эдуард Соболь станет чемпионом страны. А Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун из "Гента" завоюют серебряные медали и в следующем сезоне выступят в квалификации Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что УЕФА не пустит в еврокубки страны, где результаты сезона аннулируют.

Смотрите, как "Брюгге" обыгрывал "Генк" в чемпионате Бельгии в начале марта

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