УЕФА объяснил, почему в матче "ПСЖ" – "МЮ" был назначен пенальти
Система VAR помогла главному арбитру принять правильное решение
УЕФА на официальном сайте опубликовал объяснение, почему арбитр Дамир Скомина назначил пенальти в ворота "ПСЖ" в матче с "Манчестер Юнайтед" (1:3). В добавленное время словенец назначил одиннадцатиметровый при помощи VAR, зафиксировав игру рукой со стороны защитника "ПСЖ" Преснеля Кимпембе. Обзор матча "ПСЖ" – "МЮ" – 1:3 есть на сайте "Сегодня".
"Видеоассистент рефери изучил доступные повторы, снятые с разных углов, и рекомендовал главному арбитру просмотреть у бровки инцидент в штрафной.
Поскольку главный арбитр не смог четко оценить эпизод в динамике игры, он пересмотрел его на повторе у бровки согласно протоколу VAR, в котором подобные случаи описываются как серьезный пропущенный инцидент.
После просмотра главный арбитр подтвердил, что дистанция полета мяча не была короткой и удар не был неожиданным. Рука защитника не была прижата к корпусу и позволила защитнику увеличить площадь тела, благодаря чему полет мяча в направлении ворот был прерван. Поэтому арбитр назначил пенальти", – говорится в сообщении на официальном сайте УЕФА.
Ранее мы опубликовали невероятное фото из раздевалки: три легенды "МЮ" празднуют победу над "ПСЖ" в Лиге чемпионов. Поздравить Уле-Гуннара Сульшера с победой пришли Алекс Фергюсон и Эрик Кантона.
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