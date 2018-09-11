УЕФА одобрил создание третьего еврокубка

Сегодня, 12:52

Новый футбольный турнир может стартовать с сезона-2021/22

Ниже рангом Лиги Европы будет еще один турнир. Фото AFP
Ниже рангом Лиги Европы будет еще один турнир. Фото AFP

Президент Ассоциации европейских клубов Андреа Аньелли сообщил, что от УЕФА получено одобрение на создание третьего еврокубка, который будет добавлен к имеющимся на данный момент Лиге чемпионов и Лиге Европы.

"Ждали разрешение от УЕФА, теперь получен "зеленый свет" на создание третьего турнира, благодаря которому примут участие 96 клубов, начиная с сезона-2021/22", – цитирует Аньелли Football-Italia.

Формат проведения нового соревнования на данный момент неизвестен, однако ожидается, что он будет похож на проводившийся в прошлом турнир Кубок обладателей кубков.

Кубок обладателей кубков – европейский турнир, в котором участвовали победители национальных кубковых турниров стран-участниц УЕФА. Первый розыгрыш прошел в сезоне-1960/61, а последний – в сезоне-1998/99. Киевское "Динамо" дважды выигрывало Кубок кубков – в 1975 и 1986 годах.

Ранее мы писали, что УЕФА рассматривает проведение финала Лиги чемпионов в Нью-Йорке. Таким образом в УЕФА хотят последовать примеру руководства испанской Примеры, которое приняло решение проводить некоторые матчи чемпионата на территории США и Канады для популяризации европейского футбола в Северной Америке.
футбол, УЕФА, еврокубки

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Championat.ru

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