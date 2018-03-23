УЕФА оставил "ПСЖ" без фанатов

Французский клуб оштрафован за беспорядки во время матча с "Реалом"

Дисциплинарный комитет УЕФА наказал французский "ПСЖ" за поведение болельщиков в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" (1:2).

Напомним, Счет в матче открыл Криштиану Роналду. Эдинсону Кавани удалось сравнять положение и подарить надежду свои одноклубниками, но гол Каземиро быстро их развеял. Испанский клуб победил с общим счетом 5:2.

УЕФА оштрафовал парижан на 43 тысячи евро за файер-шоу, которое устроили фанаты, использовав как минимум 150 файеров, из-за чего игра была приостановлена на пару минут.

Кроме того, болельщики "ПСЖ" использовали лазерные указки. А клуб нарушил правила безопасности – на стадионе был слабый досмотр, лестничные пролеты были заблокированы во время матча.

УЕФА также постановил закрыть фанатскую трибуну "ПСЖ" на следующем матче в еврокубках.

В ответном матче против "ПСЖ" лидер "Реала" Криштиану Роналду повторил уникальный рекорд Ван Нистелроя в Лиге чемпионов.

Интересно, что в предыдущем матче против "ПСЖ" Роналду стал первым футболистом в истории, забившим 100 голов в Лиге чемпионов за один клуб.