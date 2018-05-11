УЕФА оставил в силе решение о четырехматчевой дисквалификации Симеоне

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Тренер "Атлетико" пропустит финал Лиги Европы

Диего Симеоне последние матчи смотрел с трибун. Фото AFP
Диего Симеоне последние матчи смотрел с трибун. Фото AFP

Апелляционная инстанция Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отклонила апелляцию на решение о четырехматчевой дисквалификации главного тренера мадридского "Атлетико" Диего Симеоне.

4 мая дисциплинарная инстанция УЕФА отстранила Симеоне на четыре матча за оскорбление официального лица матча и неподобающее поведение в первом полуфинальном матче Лиги Европы с лондонским "Арсеналом" (1:1). Главный арбитр удалил Симеоне со скамейки запасных в начале первого тайма игры.

Поданная клубом и тренером апелляция отклонена, решение от 4 мая оставлено в силе.

Симеоне также оштрафован на 10 тысяч евро. Аналогичную сумму "Атлетико" должен выплатить УЕФА за поведение своих болельщиков, бросавших посторонние предметы на газон лондонского стадиона "Эмирейтс".

Симеоне пропустил ответный матч команд 3 мая в Мадриде. Обзор матча 1/2 финала Лиги Европы "Атлетико" – "Арсенал" – 1:0. Поэтому не сможет руководить командой с тренерской скамейки в трех ближайших играх в турнирах под эгидой УЕФА, в том числе в финале Лиги Европы, в котором "Атлетико" сыграет с французским "Марселем" 16 мая в Лионе.
футбол, УЕФА, Диего Симеоне

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Р-спорт

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