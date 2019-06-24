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УЕФА отказал России: грузинские клубы не накажут за надпись "Вы – оккупанты"

24 июня, 14:58

Футболисты трех команды вышли на матчи чемпионата Грузии в футболках с антироссийскими надписями

Футболисты протестуют против оккупации Россией части территории Грузии
Футболисты протестуют против оккупации Россией части территории Грузии.

В УЕФА не сочли возможным наказать футболистов грузинских клубов, которые вышли на матчи внутреннего чемпионата в футболках с антироссийскими лозунгами. Игроки команд "Торпедо" (Кутаиси), "Локомотив" (Тбилиси) и "Рустави" появились на поле в майках с надписями, обвиняющими Россию в оккупации территории Грузии.

"Учитывая, что упомянутые события произошли на внутреннем соревновании, любая возможная дисциплинарная мера, которая может быть применена, подпадает под юрисдикцию соответствующих органов Федерации футбола Грузии.

УЕФА может возбуждать дисциплинарное производство только в отношении инцидентов, происходящих в рамках соревнований УЕФА", - ответили УЕФА на запрос России по поводу возможного наказания.

Отношения Москвы и Тбилиси осложнились после массовых беспорядков в грузинской столице, причиной для которых стал визит российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия.


Как сообщалось ранее, разгорается скандал из-за "воровства" в фигурном катании: хореограф российской чемпионки извинился за плагиат. Для победительницы Олимпийских игр Алины Загитовой "украли" номер, принадлежащий американке Джоджо Гомез.

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Тег футбол, УЕФА, чемпионат Грузии

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sport24.ru

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