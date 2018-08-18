УЕФА отклонил протест "Славии" на результат матча с "Динамо" в Лиге чемпионов

Сегодня, 09:39

Киевляне обыграли чехов по сумме двух матчей в третьем квалификационном раунде

Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Фото ФК "Динамо"

Дисциплинарный комитет УЕФА оставил без удовлетворения протест пражской "Славии" на ответный матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против киевского "Динамо" (0:2), сообщает iSport.cz. Чешский клуб жаловался на несправедливое судейство.

Напомним, в первом тайме главный арбитр встречи отменил гол чехов из офсайда, но после перерыва засчитал мяч киевлян из положения вне игры. Также гости имели претензии к рефери за незафиксированную игру рукой Вербича в штрафной площади.

В своем Twitter информацию об отклоненном протесте подтвердил президент "Славии" Ярослав Тврдик. Ранее он в соцсети выразил негодование судейством и призвал Григория Суркиса уйти в отставку с поста вице-президента УЕФА. Позже президент удалил свои сообщения.

По сумме двух матчей киевский клуб прошел дальше и сыграет с "Аяксом" в заключительном раунде квалификации. Первая встреча между командами состоится в Амстердаме 22 августа, ответная – 28-го числа в Киеве. Мы уже сообщали, что "Аякс" не сможет рассчитывать на нападающего в матчах против "Динамо".

Московский "Спартак" сыграл вничью с греческим ПАОКом (0:0). В первой игре "красно-белые" уступили со счетом 2:3, таким образом, в плей-офф вышел ПАОК. После поединка в Москве защитник греческого клуба Евгений Хачериди потроллил российских фанатов, показав им флаг Украины.
футбол, УЕФА, Лига чемпионов, Динамо Киев, Славия Прага

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СЭ

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