УЕФА отклонил протест "Славии" на результат матча с "Динамо" в Лиге чемпионов

Киевляне обыграли чехов по сумме двух матчей в третьем квалификационном раунде

Дисциплинарный комитет УЕФА оставил без удовлетворения протест пражской "Славии" на ответный матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против киевского "Динамо" (0:2), сообщает iSport.cz. Чешский клуб жаловался на несправедливое судейство.

Напомним, в первом тайме главный арбитр встречи отменил гол чехов из офсайда, но после перерыва засчитал мяч киевлян из положения вне игры. Также гости имели претензии к рефери за незафиксированную игру рукой Вербича в штрафной площади.

В своем Twitter информацию об отклоненном протесте подтвердил президент "Славии" Ярослав Тврдик. Ранее он в соцсети выразил негодование судейством и призвал Григория Суркиса уйти в отставку с поста вице-президента УЕФА. Позже президент удалил свои сообщения.

По сумме двух матчей киевский клуб прошел дальше и сыграет с "Аяксом" в заключительном раунде квалификации. Первая встреча между командами состоится в Амстердаме 22 августа, ответная – 28-го числа в Киеве. Мы уже сообщали, что "Аякс" не сможет рассчитывать на нападающего в матчах против "Динамо".

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