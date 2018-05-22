УЕФА открыл дело против "Ливерпуля" накануне финала Лиги чемпионов в Киеве

В УЕФА открыли дисциплинарные дела в отношении английского "Ливерпуля" и итальянской "Ромы" после первого матча команд в рамках полуфинала Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте организации. "Ливерпуль" прошел итальянский клуб и сыграет в финале Лиги чемпионов 26 мая с "Реалом" в Киеве. Вся информация о финале Лиги чемпионов: где встретить футболистов, какие улицы перекроют и кого можно будет послушать в фан-зоне.

Первая встреча "Ливерпуля" и "Ромы" состоялась 24 апреля в Англии и завершилась победой хозяев со счетом 5:2. "Ливерпуль" обвиняется в нарушении трех пунктов дисциплинарного регламента УЕФА: использование пиротехники, бросание на поле посторонних предметов, беспорядки на трибунах. "Роме" вменяется нарушение по одному пункту – беспорядки на трибунах.

Контрольно-этическая и дисциплинарная инстанция УЕФА рассмотрит эти дела 31 мая, т.е. уже после финального матча Лиги чемпионов.

Напомним, что в Киеве накануне финала Лиги чемпионов обустроят четыре фан-зоны. Две – для команд. Место сбора фанатов "Ливерпуля" – в парке Шевченко, болельщиков "Реала" – напротив Дворца Спорта. Фан-зона на Контрактовой площади станет единственным местом, для матч "Реал" – "Ливерпуль" покажут в прямом эфире на огромном экране. Ну а главная фан-зона Киева – это "Фестиваль чемпионов" на Крещатике (от Главпочтампа до ЦУМа): расписание работы и мероприятий фан-зоны Лиги чемпионов в Киеве.