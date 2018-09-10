УЕФА отменил отстранение "Марселя" от еврокубков

В организации оставили в силе другие наказания для финалиста Лиги Европы прошлого сезона

УЕФА вынес решение отменить условное отстранение французского "Марселя" от еврокубков сроком на один сезон, при этом сохранив ряд других санкций. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

В частности, "Марсель" проведет один матч еврокубков без зрителей (еще один матч при пустых трибунах условно с испытательным сроком в два года), а также два матча еврокубков с частичным закрытием трибун (плюс два матча условно с испытательным сроком в два года). Кроме того, осталось в силе решение о выплате "Марселем" штрафа в размере 100 тысяч евро. Также не отменено наказание, согласно которому "Марсель" должен в течение 30 дней выплатить "Лиону", на чьем стадионе был сыгран финал Лиги Европы, деньги за ущерб, который нанесли арене болельщики клуба.

"Марсель" наказан за поведение своих болельщиков на матчах Лиги Европы прошлого сезона. Инциденты с участием французских фанатов произошли в домашних матчах "Марселя" против "Лейпцига" (5:2) и "Зальцбурга" (2:0), в выездной игре против "Зальцбурга" (1:2), а также на финальном матче, который прошел во французском Лионе, против мадридского "Атлетико" (0:3).

"Марсель" обвиняется в использовании болельщиками пиротехники, вандализме, бросании посторонних предметов, а также в позднем начале матча.

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