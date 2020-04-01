УЕФА отменил все матчи сборных в июне: футбол остается на паузе

УЕФА объявил о переносе запланированных на июнь матчей национальных сборных, в том числе плей-офф Евро-2020

Исполнительный комитет УЕФА сообщил о переносе всех матчей сборных, которые должны были состояться в июне. На неопределенный срок перенесены матчи плей-офф Евро-2020 и квалификационные матчи Евро-2021 среди женщин.

Напомним, что ранее УЕФА планировала провести матчи плей-офф Евро-2020 во время июньского окна – с 1 по 9 июня 2020 года. На этот же период планировалось и проведение товарищеских матчей сборных. Изначально матчи плей-офф должны были состояться с 26 по 31 марта, но из-за эпидемии коронавируса УЕФА приостановил проведение всех соревнований. Большая часть участников Евро уже известна, осталось определить четыре путевки.

До сих пор неизвестно, когда определятся последние четыре участника финальной стадии чемпионата Европы 2020 / Фото: Getty Images Реклама

Также отменены финальный турнир чемпионата Европы среди юношей до 17 лет, который был запланирован на май, а также чемпионат Европы среди женщин до 19 лет, запланированный на июль. Чемпионат Европы среди девушек до 17 лет, запланированный на май, отложен до дальнейшего уведомления. Также перенесен на неопределенный срок чемпионат Европы среди юношей до 19 лет. Финал Лиги чемпионов по мини-футболу, запланированный на апрель, перенесен до дальнейшего уведомления.

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