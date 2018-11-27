Из-за военного положения УЕФА перенес матч Лиги Европы "Ворскла" – "Арсенал" из Полтавы в Киев

Сегодня чрезвычайная комиссия УЕФА на экстренном совещании приняла решение по матчу 5-го тура группового раунда Лиги Европы "Ворскла" – "Арсенал", который 29 ноября должен был состояться на стадионе "Ворскла" имени Алексея Бутовского в Полтаве. Игра будет перенесена в Киев – в связи с введением военного положения в ряде областей Украины.

Лондонский "Арсенал" планировал прилететь в Харьков, оттуда на автобусе добираться в Полтаву. В связи с введением военного положения в Харьковской области, английский клуб изменил планы и прилетит в Киев. Там же и состоится игра. Теперь "Ворскла" имеет чуть меньше двух суток на организацию матча в Киеве и коррективы в планы своей подготовки.

Неясно сейчас и то, как полтавский клуб будет решать вопрос с билетами на игру с "Арсеналом", которые были практически полностью раскуплены. Далеко не все полтавчане смогут поменять планы и в четверг отправиться в Киев. Словом, приятного мало.

Напомним, что сегодня министр по делам молодежи и спорта Украины Игорь Жданов уверял, что спортивные турниры в Украине не отменяются. Но уточнял, что могут быть исключения.

Теперь возникает вопрос, что будет с матчем Лиги чемпионов 12 декабря "Шахтер" – "Лион", который должен пройти в Харькове. Официальной информации из УЕФА на этот счет не поступало, но теперь понятно, что такой документ может прийти в любой момент. И к этому нужно быть готовым.