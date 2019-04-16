УЕФА поможет Мхитаряну получить азербайджанскую визу в случае участия в финале Лиги Европы

Армянский футболист не посещает Азербайджан из-за конфликта в Нагорном Карабахе

Генрих Мхитарян. Фото: AFP

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян может сыграть в финале Лиги Европы, если команда дойдет до этой стадии турнира. По информации ESPN, УЕФА намерен оказать поддержку армянскому футболисту в получении азербайджанской визы в случае выхода в финал турнира, который пройдет в Баку.

Между Арменией и Азербайджаном продолжается конфликт из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Ранее по этой причине Мхитарян пропустил матч группового этапа Лиги Европы с "Карабахом".

"Для УЕФА стандартная процедура – отправлять письма поддержки ассоциациям, клубам или посольствам с целью получения виз для игроков и предоставления им возможности участвовать в матчах УЕФА", – сказал представитель УЕФА.

"Арсенал" в четвертьфинале Лиги Европы встречается с итальянским "Наполи". В Первом матче "канониры" обыграли неаполитанцев на своем поле со счетом 2:0. Ответная встреча состоится в четверг, 18 апреля.

Кстати, ранее мы писали, что в "Арсенале" затеяли грандиозную чистку: клуб намерен избавиться от Озила и Мхитаряна. Причиной такого решения главного тренера стала высокая заработная плата обоих футболистов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " УЕФА поможет Мхитаряну получить азербайджанскую визу в случае участия в финале Лиги Европы". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.