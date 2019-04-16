УЕФА поможет Мхитаряну получить азербайджанскую визу в случае участия в финале Лиги Европы
Армянский футболист не посещает Азербайджан из-за конфликта в Нагорном Карабахе
Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян может сыграть в финале Лиги Европы, если команда дойдет до этой стадии турнира. По информации ESPN, УЕФА намерен оказать поддержку армянскому футболисту в получении азербайджанской визы в случае выхода в финал турнира, который пройдет в Баку.
Между Арменией и Азербайджаном продолжается конфликт из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Ранее по этой причине Мхитарян пропустил матч группового этапа Лиги Европы с "Карабахом".
"Для УЕФА стандартная процедура – отправлять письма поддержки ассоциациям, клубам или посольствам с целью получения виз для игроков и предоставления им возможности участвовать в матчах УЕФА", – сказал представитель УЕФА.
"Арсенал" в четвертьфинале Лиги Европы встречается с итальянским "Наполи". В Первом матче "канониры" обыграли неаполитанцев на своем поле со счетом 2:0. Ответная встреча состоится в четверг, 18 апреля.
Кстати, ранее мы писали, что в "Арсенале" затеяли грандиозную чистку: клуб намерен избавиться от Озила и Мхитаряна. Причиной такого решения главного тренера стала высокая заработная плата обоих футболистов.
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