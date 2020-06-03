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УЕФА поздравил Реброва с днем рождением подборкой голов, а "Динамо" перечислило достижения

3 июня, 17:06

Александр Трикиша Александр Трикиша

Знаменитый украинский футболист и тренер принимает поздравления

Сегодня свой день рождения празднует знаменитый бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Сергей Ребров. Будущая звезда украинского футбола родился 3 июня 1974 год в Горловке, а на профессиональном уровне дебютировал в донецком "Шахтере". Талант юного бомбардира быстро разглядели в Киеве и уже через год он перебрался в столицу, где и заработал себе звание легенды украинского футбола.

Официальный аккаунт УЕФА в Twitter поздравил Реброва с 46-летием и напомнил о его фантастических голах в Лиге чемпионов. УЕФА выбрал невероятный дальний выстрел Реброва в матче против "Русенборга" в 2000-м году и мяч в ворота "Стяуа" в 2006-м.

А "Динамо" ко дню рождения своего бывшего игрока и тренера подготовило статистическую подборку всех достижений знаменитого нападающего.

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БОМБАРДИР

  • Сергей Ребров является лучшим бомбардиром "Динамо" в истории чемпионатов Украины. На счету Сергей недостижимые для остальных 113 точных ударов в национальных чемпионатах;
  • Сергей Ребров является лучшим бомбардиром "Динамо" за все время выступления в еврокубках. 31 гол Сергея на 5 точных ударов превосходит достижение еще одной легенды клуба Олег Блохина;
  • Сергей Ребров является лучшим бомбардиром "Динамо" в отдельно взятом сезоне в национальном чемпионате (наравне с Максимом Шацких) – 22 мяча в сезоне 1997/1998;
  • Сергей Ребров является вторым в списке бомбардиров "Динамо" за всю историю клуба во всех турнирах – 163 мяча (у Олега Блохина 266);
  • Сергей Ребров является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины;
  • Сергей Ребров стал первым игроком команды, который выиграл спор снайперов в рамках чемпионата Украины;

ЧЕМПИОН

  • Сергей Ребров является вторым самым титулованным игроком в истории "Динамо". На его счету 18 титулов и трофеев (наравне с Олегом Блохиным). Уступает Сергей только Александру Шовковскому;
  • Сергей Ребров выиграл 9 чемпионских титулов в составе "Динамо" – больше только Александр Шовковский;
  • Сергей Ребров выиграл 8 Кубков Украины в составе "Динамо" – больше только Александр Шовковский;
  • Сергей Ребров является чемпионом 3-х стран – кроме Украины он побеждал в Турции с "Фенербахче" и в России с "Рубином";

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ГВАРДЕЕЦ

  • Сергей Ребров входит в десятку игроков "Динамо" с наибольшим количеством матчей в истории – 360 поединков;
  • Сергей Ребров входит в пятерку игроков "Динамо" с наибольшим количеством матчей в еврокубках – 73 матча;

НАСТАВНИК

  • Сергей Ребров делит 2-4 места среди самых титулованных тренеров в истории "Динамо" – 5 титулов и трофеев;
  • Только Валерий Лобановский выиграл больше чемпионских титулов в Украине с "Динамо", чем Сергей Ребров;
  • Сергей Ребров остается единственным человеком в истории "Динамо", выигравшим с командой титул чемпиона Украины и как игрок, и как главный тренер;
  • В качестве главного тренера на счету Сергея Реброва чемпионский титул не только в Украине – в минувшем сезон он привел к первому месте венгерский "Ференцварош";

Ранее мы писали, что Ребров – на 99 процентов чемпион Венгрии: он выиграл дерби, вопреки судейскому фейлу. После победы над "Уйпештом" "Ференцварош" украинского тренера практически гарантировал себе второй подряд титул.

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Смотрите, как команда Реброва Ференцварош играла в Лиге Европы:

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тренер футболист день рождения Сергей Ребров

Источники: Официальный сайт ФК "Динамо" , Сегодня|Спорт

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