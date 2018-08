УЕФА призвал разрешить матчи между украинскими и российскими командами

УЕФА должен разрешить российским и украинским клубам, а также сборным двух стран играть друг с другом на крупных европейских турнирах. Об этом заявили в международной организации TAFISA (The Association For International Sport for All), которая подготовила обращение к Союзу европейских футбольных ассоциаций.

По их мнению, мероприятия с участием спортсменов из России и Украины могут проходить без каких-либо инцидентов. В 2014 году УЕФА решил из соображений безопасности не допускать встреч российских и украинских команд в еврокубках.

"Мы подготовили обращение к УЕФА, в котором выступаем за разрешение проводить матчи между российскими и украинскими клубами. Также мы выступаем за то, чтобы сборные России и Украины не разводились по разным группам на предстоящем первенстве Европы по футболу. Недавний бой между российским боксером Муратом Гассиевым и украинским бойцом Александром Усиком в Москве показал, что спортивные мероприятия с участием спортсменов из двух стран могут проходить в дружественной атмосфере. Целенаправленное разведение России и Украины отчасти лишает турниры спортивного принципа", – цитируют "Известия" представителя организации TAFISA Яниса Кузинса.

Напомним, что сегодня "Шахтер" узнает с кем сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов. Опрос: выберите соперника "Шахтеру" в Лиге чемпионов.