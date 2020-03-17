УЕФА рассказал о своих приоритетах в связи с пандемией коронавируса и сроках переноса турниров

Сегодня УЕФА провел экстренное совещание с представителями национальных чемпионатов о том, как завершать сезон 2019/2020. Сначала информация просочилась через представителей некоторых зарубежных СМИ, а затем официальную позицию высказали и боссы европейского футбола. Как мы писали, УЕФА перенес Евро-2020 на лето 2021 года.

Здоровье всех, кто участвует в игре, является приоритетом, говорится в официальном пресс-релизе УЕФА. В первую очередь именно думают о завершении национальных турниров, которые в настоящее время приостановлены из-за чрезвычайной ситуации с COVID-19. В вопросе с первостепенными шагами ассоциации проявили солидарность. При этом создается рабочая группа для изучения возможностей окончания Лиги чемпионов и Лиги Европы в этом сезоне. Уже названы новые даты финалов.

Все соревнования и матчи УЕФА (включая товарищеские) для клубов и национальных команд как для мужчин, так и для женщин были отложены до дальнейшего уведомления. Матчи плей-офф Евро-2020 и международные товарищеские матчи, запланированные на конец марта, теперь будут проходить в международном окне в начале июня. С участием представителей лиг и клубов создана рабочая группа для изучения календарных решений, которые позволили бы завершить текущий сезон. Решения, принятые Исполнительным комитетом УЕФА, последовали после проведения видеоконференций с участием президентов и генеральных секретарей 55 национальных ассоциаций, а также представителей Европейской ассоциации клубов, европейских лиг и FIFPro Europe.

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При этом УЕФА заверяет покупателей билетов на чемпионат Европы, что если они не смогут присутствовать на турнире 2021 года, стоимость билетов вернут в полном объеме. В течение месяца дополнительная информация о процессе возврата будет сообщена по электронной почте и на euro2020.com/tickets.

К слову, футбольные звезды показали, как развлекаются во время карантина.

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