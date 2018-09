УЕФА рассмотрит дисциплинарное дело в отношении Криштиану Роналду 27 сентября

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду по итогам матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Валенсией" (2:0). Дело будет рассмотрено 27 сентября.

Напомним, португалец получил прямую красную карточкуна 29-й минуте встречи. Немецкий арбитр Феликс Брых посчитал, что Роналду умышленно ударил защитника "летучих мышей" Джейсона Мурильо. Это 11-я красная карточка в карьере Роналду и первая – в Лиге чемпионов.

Ronaldo’s red card. Horrible decision!



Surely won’t be a multiple game ban, but he risks missing a return to Man United. #VALJUVpic.twitter.com/6mLoooTzLw