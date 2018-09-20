УЕФА рассмотрит дисциплинарное дело в отношении Криштиану Роналду 27 сентября

Сегодня, 15:37

Нападающий "Ювентуса" был удален в Лиге чемпионов

Криштиану удалили в первом тайме. Фото AFP
Криштиану удалили в первом тайме. Фото AFP

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду по итогам матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Валенсией" (2:0). Дело будет рассмотрено 27 сентября.

Напомним, португалец получил прямую красную карточкуна 29-й минуте встречи. Немецкий арбитр Феликс Брых посчитал, что Роналду умышленно ударил защитника "летучих мышей" Джейсона Мурильо. Это 11-я красная карточка в карьере Роналду и первая – в Лиге чемпионов.

На защиту Криштиану стала его сестра, опубликовавшая гневный пост в соцсетях. "Это позор для всего футбола. Справедливость еще восторжествует. Они хотят уничтожить моего брата, но Бог никогда не спит", – написала Катя Авейру.

Напомним, что Криштиану Роналду больше всех зарабатывает в Серии А. Нападающий "Ювентуса" получает в год 31 миллион евро.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду попросил усилить его охрану. Футболист обратился к "Ювентусу с просьбой нанять для него как минимум троих телохранителей. Криштиану летом перешел в "Ювентус" из мадридского "Реала".
УЕФА, Лига чемпионов, Криштиану Роналду, Ювентус Турин

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Советский спорт

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