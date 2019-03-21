УЕФА разрешил дисквалифицированному игроку сборной Португалии сыграть против Украины
Португальский футболист был удален в матче Лиги Наций, но на отбор Евро-2020 наказание не распространяется
Как сообщает Record, удаленный в последнем матче сборной Португалии хавбек Данилу Перейра имеет все шансы сыграть 22 марта против сборной Украины в стартовом поединке отбора к Евро-2020. Португальские футбольные власти обратились за разъяснениями в УЕФА и получили разрешение выпустить на поле Данилу.
Полузащитник "Порту" получил красную карточку в матче последнего тура Лиги наций против Польши (1:1). Однако, как оказалось, автоматическая одноматчевая дисквалификация футболиста не распространяется на отбор к Евро-2020. Свое неизбежное наказание Перейра отбудет в полуфинале Лиги наций-2018/2019 против Швейцарии, который состоится 5 июня.
Ранее мы писали, что Португалия теряет еще одного футболиста перед матчем с Украиной в отборе на Евро-2020. Команды встретятся между собой в стартовом матче отбора на чемпионат Европы.
Напомним, что вчера из-за травмы расположение действующих чемпионов Европы покинул полузащитник "Спортинга" Бруно Фернандеш.
Напомним, сегодня Андрей Шевченко назвал состав сборной Украины на матчи против Португалии и Люксембурга в отборе на Евро-2020. Позже команда отправится в Лиссабон. В Киеве остались травмированный Виктор Коваленко и Владимир Шепелев.
Также сообщалось, что появилось видео первой тренировки Жуниора Мораеса под руководством Андрея Шевченко в сборной Украины – форвард побывал в роли "собачки" и не встретил никакой вражды со стороны динамовцев.
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