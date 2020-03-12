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УЕФА решил остановить Лигу Европы и Лигу чемпионов из-за коронавируса – СМИ

12 марта, 14:24

Богдан Юрков

Об этом сообщают испанские журналисты. Вскоре решение об остановке еврокубков может быть озвучено официально

УЕФА принял решение приостановить нынешние розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы, утверждает испанское издание Marca. По информации источника, официально о данном шаге должно быть объявлено в ближайшее время.

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Решение было принято в связи с распространением в Европе и во всем мире коронавируса COVID-19. Ранее из-за увеличения числа зараженных людей в Италии отменили все спортивные мероприятия. При пустых трибунах также прошли сразу несколько матчей Лиги чемпионов, а в Лиге Европы был отменен ряд встреч.

В частности, ранее были перенесены матчи "Севилья" – "Рома" и "Интер" – "Хетафе", а относительно матча "Вольфсбург" – "Шахтер" в Германии 12 марта было принято решение о проведении игры без зрителей. Но теперь не факт, что она вообще состоится.

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/ Фото: AFP

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Напомним, вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 126 тыс. человек.

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УЕФА Лига чемпионов Лига Европы коронавирус

Источник: Marca

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