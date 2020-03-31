Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,06
30,96
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

УЕФА созывает видеоконференцию, где обсудят будущее футбола

31 марта, 09:24

Александр Трикиша

В конференции примут участие представители 55-ти европейских национальных ассоциаций

В среду, 1 апреля, УЕФА запланировал видеоконференцию с участием генеральных секретарей всех 55-ти европейских национальных ассоциаций. Во время видеоконференции рассмотрят изменения в терминах всех соревнований сборных и клубов под эгидой УЕФА. Кроме того, будут обсуждать тему отношений ФИФА и УЕФА в вопросах контрактов с игроками и системы трансферов.

Как мы писали ранее, международные организации просят футболистов пойти на понижение зарплаты из-за коронавируса. Ожидается, что во всех ведущих чемпионатах урежут по половине доходов игроков. Первыми это сделали "Ювентус", "Барселона", а также полтавская "Ворскла".

Реклама

Также сообщалось, что из-за эпидемии в ФИФА планируют продлить летние покупки и продажи. Трансферное окно в мире хотят продлить до января. Данное решение должно помочь клубам восстановить баланс бюджета из-за приостановления сезона.

Напомним, что после коронавируса УЕФА и ФИФА подумывают объединить два сезона. Чиновники ищут варианты, если пандемию не удастся полностью побороть весной. По этой причине уже был перенесен на следующее лето Евро-2020.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол УЕФА коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцам
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцамФутбол
"Сегодня есть паникеры и те, кому все равно. Завтра будут живые – и не очень": легенда сборной – о карантинеФутбол
"Очень тяжелое положение": Шевченко рассказал о состоянии своих друзей, заразившихся коронавирусомФутбол
"Планета принадлежит не только людям": тренер "Шахтера" показал, как живет в условиях коронавирусаФутбол
На чемпионат Милевского наехали в России:
На чемпионат Милевского наехали в России: "Они играют в разгар пандемии коронавируса? Дурость!"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...