УЕФА созывает видеоконференцию, где обсудят будущее футбола

В среду, 1 апреля, УЕФА запланировал видеоконференцию с участием генеральных секретарей всех 55-ти европейских национальных ассоциаций. Во время видеоконференции рассмотрят изменения в терминах всех соревнований сборных и клубов под эгидой УЕФА. Кроме того, будут обсуждать тему отношений ФИФА и УЕФА в вопросах контрактов с игроками и системы трансферов.

Как мы писали ранее, международные организации просят футболистов пойти на понижение зарплаты из-за коронавируса. Ожидается, что во всех ведущих чемпионатах урежут по половине доходов игроков. Первыми это сделали "Ювентус", "Барселона", а также полтавская "Ворскла".

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Также сообщалось, что из-за эпидемии в ФИФА планируют продлить летние покупки и продажи. Трансферное окно в мире хотят продлить до января. Данное решение должно помочь клубам восстановить баланс бюджета из-за приостановления сезона.

Напомним, что после коронавируса УЕФА и ФИФА подумывают объединить два сезона. Чиновники ищут варианты, если пандемию не удастся полностью побороть весной. По этой причине уже был перенесен на следующее лето Евро-2020.

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