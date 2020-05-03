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УЕФА спускает в Украину белорусский формат: "Шахтер" и "Динамо" будут определять чемпиона по новой схеме

3 мая, 21:19

Олег Люлька

Не исключено, что из-за пандемии и ЧМ в Катаре нашей Премьер-лиге придется перейти на систему "весна-осень"

Украина уже с нового сезона может перейти на иную систему проведения чемпионата страны по футболу. Схему "осень-весна", по которой "Шахтер", "Динамо" и другие клубы рубились последние 28 сезонов, может заменить система "весна-осень". Рекомендации относительно того, чтобы пойти на такой шаг, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готовится разослать национальным ассоциациям до 15 мая. Накануне об этом перевороте в мировом футболе уже заявили в ФИФА.

В данный момент УЕФА серьезно рассматривает вариант временного перехода турниров в странах, где они проводятся по системе "осень-весна", на схему "весна-осень". Это намерение руководителей европейского футбола связано с желанием любой ценой завершить нынешний сезон-2019/2020 – пусть даже (после паузы, вызванной пандемией) это произойдет в ноябре. При этом следующие розыгрыши национальных первенств, согласно плану УЕФА, смогут стартовать в феврале-марте 2021-го.

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/ Фото: AFP

Как заявили ранее в ФИФА (Международной федерации футбола), необходимость перехода на систему "весна-осень" вызвана не только последствиями пандемии коронавируса, поставившей на паузу практический весь спорт на планете, но и фактором приближающегося чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре не традиционно летом, а в ноябре-декабре. Чиновникам ФИФА было бы наиболее удобно, чтобы к старту мундиаля-2022 национальные первенства уже финишировали.

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Интересно, что на данный момент из 55 национальных футбольных ассоциаций в Европе по схеме "весна-осень" играют лишь 12, среди которых Беларусь Артема Милевского. Остальные чемпионаты, включая Премьер-лигу Украины, проходят по традиционной системе "осень-весна".

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футбол УЕФА чемпионат Украины ЧМ-2022 коронавирус

Источники: Сегодня|Спорт , Спорт-Экспресс

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