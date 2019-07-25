УЕФА тайно посодействовал "ПСЖ" в борьбе с финансовым фейр-плей

Парижский клуб заплатил бешеные деньги, чтобы скрыть проблему

Фото: AFP

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) скрыл проблемы "Пари Сен-Жермен", которые имелись у клуба в 2017 году из-за правил финансового фейр-плэй. В распоряжение журналистов попали документы о расследовании, которое проводил УЕФА в отношении трансферов парижан, в частности, перехода Неймара из "Барселоны" и Килиана Мбаппе из "Монако".

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На основании документов было сделано предположение, что УЕФА содействовал тому, чтобы "ПСЖ" не был наказан за огромные траты в одно трансферное окно – за Мбаппе монегаски получили 180 миллионов евро, а каталонцы – 222 миллиона за Неймара.

Отмечается, что на исход расследования повлияли тесные связи владельцев "ПСЖ" и УЕФА. Так, компания beIN Media Group, принадлежащая владельцам парижского клуба, заплатила миллиардные суммы за права показа турниров под эгидой УЕФА.

Бойкот отменяется: Неймар вместе с "ПСЖ" улетел в турне по Китаю. Бразильский нападающий вернулся в расположение команды, несмотря на угрозы.

Также добавим, что форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду одобрил возможное подписание своим клубом нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара. Португалец сдружился с бразильцем благодаря участию в совместных рекламных акциях.

Смотрите гол Неймара за "ПСЖ":

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