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УЕФА тайно посодействовал "ПСЖ" в борьбе с финансовым фейр-плей

25 июля, 09:01

Парижский клуб заплатил бешеные деньги, чтобы скрыть проблему

Фото: AFP

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) скрыл проблемы "Пари Сен-Жермен", которые имелись у клуба в 2017 году из-за правил финансового фейр-плэй. В распоряжение журналистов попали документы о расследовании, которое проводил УЕФА в отношении трансферов парижан, в частности, перехода Неймара из "Барселоны" и Килиана Мбаппе из "Монако".

УЕФА наказал Украину за самую крупную победу при Шевченко.

На основании документов было сделано предположение, что УЕФА содействовал тому, чтобы "ПСЖ" не был наказан за огромные траты в одно трансферное окно – за Мбаппе монегаски получили 180 миллионов евро, а каталонцы – 222 миллиона за Неймара.

Отмечается, что на исход расследования повлияли тесные связи владельцев "ПСЖ" и УЕФА. Так, компания beIN Media Group, принадлежащая владельцам парижского клуба, заплатила миллиардные суммы за права показа турниров под эгидой УЕФА.

Бойкот отменяется: Неймар вместе с "ПСЖ" улетел в турне по Китаю. Бразильский нападающий вернулся в расположение команды, несмотря на угрозы.

Также добавим, что форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду одобрил возможное подписание своим клубом нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара. Португалец сдружился с бразильцем благодаря участию в совместных рекламных акциях.

Смотрите гол Неймара за "ПСЖ":

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Тег УЕФА, чемпионат Франции, псж

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Источник:

The New York Times

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