УЕФА увеличил дисквалификацию экс-игрока сборной Франции за нарушение антидопинговых правил

Сегодня, 21:44

Срок отстранения отсчитывается с1 июля 2017 года

Самир Насри. Фото Getty
Самир Насри. Фото Getty

УЕФА официально сообщил об увеличении срока дисквалификации бывшего полузащитника сборной Франции Самира Насри с 6 до 18 месяцев. 31-летний хавбек наказан за нарушение антидопинговых правил.

Напомним, игрока отстранили на полгода по решению контрольно-этического дисциплинарного комитета УЕФА за использование запрещенного метода терапии. Инспектор организации оспорил срок наказания и попросил увеличить его до двух лет.

По этому делу Насри вел переговоры с WADA, Французским антидопинговым агентством и инспектором УЕФА по этике и дисциплине.

В итоге было решено наказать футболиста дисквалификацией на 18 месяцев. Срок отстранения отсчитывается с1 июля 2017 года.

Последним местом работы француза был турецкий "Антальяспор". Клуб расторг контракт с ним в этом январе. Ранее Насри выступал за "Марсель", "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Севилью".

Ранее мы сообщали, что Украина попала в группу стран, где наиболее высок риск допинга. Наших легкоатлетов будут проверять минимум по три раза перед ЧМ и Олимпийскими играми.

Напомним, что накануне ИААФ оставила в силе отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики. В международных соревнованиях российские легкоатлеты по-прежнему будут участвовать в нейтральном статусе.
футбол, УЕФА, допинг, Самир Насри

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СЭ

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