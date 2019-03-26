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УЕФА впервые прокомментировал жалобу "Челси" на "Динамо" из-за расизма

Сегодня, 14:53

Если будут выявлены явные доказательства, в отношении "Динамо" будет открыто дисциплинарное дело

Фото: AFP
УЕФА впервые прокомментировал жалобу "Челси" на "Динамо" из-за расизма //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a20/7cd/5c9a207cd1370.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a20/7cd/5c9a207cd1370.jpg Футбол Если будут выявлены явные доказательства, в отношении "Динамо" будет открыто дисциплинарное дело

УЕФА на своем официальном сайте огласил свои действия по итогам жалобы лондонского "Челси" на поведение болельщиков киевского "Динамо" во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы (5:0) в Киеве на "Олимпийском". Ранее "Челси" пожаловался УЕФА на расистские выкрики украинских болельщиков в адрес нападающего Каллума Хадсона-Одои. "Динамо" позднее провело собственное расследование, по итогам которого не удалось выявить проявлений дискриминации во время матча.

По словам организации, инспектор дисциплинарного комитета изучит жалобу английского клуба, после чего рассмотрит доказательства проявления фанатами расизма или их отсутствие. Если будут выявлены явные доказательства, в отношении "Динамо" будет открыто дисциплинарное дело.

Отметим, что трибуны "Олимпийского" уже были втянуты в скандалы относительно расистского поведения зрителей. В частности, вспоминается матч против того же "Челси" в группе Лиги чемпионов 2015/16, когда на трибунах были избиты темнокожие болельщики.

Ранее мы писали, что наставник украинской сборной Андрей Шевченко объяснил Игорю Суркису на зубочистках, почему "Динамо" беспомощно против "Челси". Тренер и президент смотрели за матчем из вип-ложи.

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Тег УЕФА, расизм, Лига Европы, Динамо Киев, Челси Лондон

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Источник:

Championat.ru

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