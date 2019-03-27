УЕФА все же открыл "дело Мораеса" по требованию Люксембурга и Португалии
Европейский футбольный союз будет расследовать информацию о возможном нарушении во время натурализации бразильца
УЕФА на официальном сайте сообщил, что будет расследовать ситуацию с возможной незаконной натурализацией форварда Жуниора Мораеса. Напомним, первыми об этом заговорили португальские СМИ. Если подозрения подтвердятся, Украине грозят технические поражения в стартовых матчах отбора на Евро-2020 против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1).
"После протеста, поданного Федерацией футбола Люксембурга и португальской Федерацией футбола, УЕФА возбудил дисциплинарное производство в соответствии со статьей 55 Дисциплинарного регламента организации", – говорится в сообщении на сайте УЕФА.
Сообщается, что протест был подан в Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА, который примет решение по этому вопросу на одном из своих следующих заседаний. Дата заседания пока не определена.
Сам же Мораес уверен в том, что Федерация не нарушала никаких законов во время его натурализации: "В ФФУ все проверили, прежде чем я вышел играть за Украину".
Напомним, по версии издания Maisfutebol форвард не проживал в Украине непрерывно в течение 5 лет, как того требует устав ФИФА, так как с февраля по май 2017 года находился в аренде в китайском "Тяньцзинь Цюаньцзянь".
Однако юристы в один голос заявляют, что при определении прожитых лет ФИФА полагается на нормы местного законодательства, а по законам Украины, беспрерывным годом проживания считается пребывание на территории страны 183 дня в году.
В свою очередь в Федерации футбола Украины заявили, что процедура натурализации Мораеса была соблюдена и все сроки выдержаны.
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