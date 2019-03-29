УЕФА вынес жестокое наказание для игроку "Лацио" за красную карточку в Лиге Европы

Также наказание понесет клуб Марушича – клуб заплатит штраф и вынужден будет закрыть один из секторов

Адам Марушич. Фото: sslazio.it.

УЕФА вынес жестокое наказание для игроку "Лацио" за красную карточку в Лиге Европы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/ddb/424/5c9ddb4240208.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/ddb/424/5c9ddb4240208.jpg 2019-03-29T10:47:24+02:00 Футбол Также наказание понесет клуб Марушича - клуб заплатит штраф и вынужден будет закрыть один из секторов

УЕФА отстранил полузащитника "Лацио" Адама Марушича на три матча под эгидой организации за поведение в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы с "Севильей" (2:0). Игра состоялась 20 февраля в Испании. На 71-й минуте встречи Марушич отмахнулся от соперника и получил красную карточку.

Также "Лацио" наказан закрытием одного из секторов, включающим не менее трех тысяч мест, на следующем домашнем еврокубком матче. Итальянский клуб должен заполнить данный сектор баннером "Equal Game". Кроме того, "Лацио" обязан выплатить штраф в размере 20 тысяч евро.

В этом сезоне 26-летний Марушич провел за римлян 27 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола.

Ранее мы писали, что УЕФА оштрафовал "Шахтер" на 10 тысяч евро за матч с "Айнтрахтом". 13-й сектор стадиона "горняков" закроют на следующем домашнем поединке команды в еврокубках.

Также стало известно, что в УЕФА подтвердили, что "Челси" пожаловался на расистские выкрики украинских болельщиков в адрес нападающего Каллума Хадсона-Одои. Если будут выявлены явные доказательства, в отношении "Динамо" будет открыто дисциплинарное дело.

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