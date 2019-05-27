УЕФА запретил "Арсеналу" акцию в поддержку Мхитаряна

Армянский полузащитник побоялся ехать в Баку на финал Лиги Европы

Мхитарян на тренировке "Арсенала". Фото: AFP

Футболисты "Арсенала" не смогут провести акцию в поддержку полузащитника Генриха Мхитаряна перед началом матча с "Челси" в финале Лиги Европы.

По информации Daily Mail, игроки лондонского клуба рассчитывали выразить поддержку армянскому хавбеку, выйдя на разминку перед встречей в футболках с его фамилией на спине.

Источники в УЕФА подтвердили, что любые подобные действия запрещены правилами. Любая форма, которую надевают футболисты, подлежит согласованию, а в организации не поддерживают данную акцию.

Матч "Арсенал" – "Челси" состоится 29 мая в Баку.

Напомним, что лидер "Арсенала" Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы. Он боится ехать в Баку из-за того, что незаконно посещал аннексированный Нагорный Карабах.

Армения и Азербайджан конфликтуют относительно территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Тем не менее ранее в МИД Азербайджана заявили, что Мхитарян сможет принять участие в финале Лиги Европы, несмотря на напряженность в отношениях двух стран. Выступили с гарантиями по Мхитаряну и в УЕФА, заявив: "Ассоциация футбольных федераций Азербайджана подтвердила, что у данного игрока не будет проблем со въездом и пребыванием в стране, а также, что будут приняты все необходимые меры безопасности". Однако решающий матч Лиги Европы пройдет таки без Генриха, сыгравшего в нынешнем сезоне за "канониров" 39 матчей (6 голов и 7 ассистов).

В полуфинале Лиги Европы "Арсенал" прошел "Валенсию". После домашней победы, лондонский клуб выиграл и на выезде.

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