УЕФА заработал на квалификации ЧМ-2018 один миллиард евро

Вчера, 14:11

Доходы организации за финансовый год выросли на 6%

Фото AFP
Фото AFP

Финансовый директор УЕФА Йозеф Коллер рассказал о доходах организации от европейской части квалификации ЧМ-2018.

"Общие доходы от европейского отборочного раунда к чемпионату мира в России составили более 1 миллиарда евро.

Доходы [за финансовый год] выросли на 6%, общая сумма получилась – 2,8 миллиарда. 85% от суммы были перераспределены между футбольными ассоциациями, так что чистая прибыль союза составила 209 миллионов", – сообщил Коллер.

Ранее стало известно, что лидеров ЕС призывают не посещать чемпионат по футболу в РФТакже лидер крымских татар призвал не признавать результаты выборов в РФ.

Напомним, матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12-ти стадионах 11 российских городов. Сборная Украины не сумела пробиться в финальную часть мундиаля, заняв третье место в группе с Исландией и Хорватией.

Ранее мы писали, что сборную России могут отстранить от домашнего чемпионата мира за допинг. Стало известно, что российские футболисты планировали использовать допинг на чемпионате мира-2018.
футбол, УЕФА, ЧМ-2018

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Источник:

ТАСС

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