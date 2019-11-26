Уэльс готов принять матчи Евро-2020, которые грозятся отнять у Санкт-Петербурга

Стадион "Миллениум" в Кардиффе

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С сенсационной новостью вышел британский The Telegraph: сборную России могут отстранить от участия в Евро-2020, а ее место в финальной части достанется Шотландии, выступавшей с командой Станислава Черчесова в одной отборочной группе. Такие санкции грозят России за очередной скандал с допингом. Всемирное антидопинговое агентство рекомендовало отстранить Россию от международных турниров на четыре года, а также запретить участие в тендерах за право их проведения.

А уже отданные России турниры могут быть переданы другим странам. И в связи с этим, как сообщает Wales Online, именно Уэльс может получить право на проведение матчей Евро-2020, если УЕФА лишит Россию возможности принять чемпионат.

Пока что в Футбольной ассоциации Уэльса всерьез не рассматривают этот вариант, но готовы отправить свою заявку, если Санкт-Петербург, где на "Газпром Арене" намечено четыре игры, действительно будет отстранен. Планируется, что принимать матчи Евро-2020 будет "Припсипалити Стэдиум" (бывший "Миллениум") в Кардиффе, который вмещает 49 тысяч зрителей.

Ранее мы сообщали, что главные футбольные органы ФИФА и УЕФА замерли в ожидании решения WADA и пока отказываются комментировать ситуацию.

"Мы будем ждать рассмотрения этого вопроса исполкомом WADA, – цитирует пресс-службу ФИФА ТАСС. – Только после этого возможны какие-либо решения с нашей стороны. ФИФА находится в постоянном контакте с WADA и ASOIF по этому вопросу".

Смотрите, как Россия в отборе к Евро-2020 проиграла Бельгии – 1:4

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