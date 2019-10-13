Уэльс – Хорватия и еще восемь заруб за Евро-2020: расписание и результаты матчей 13 октября

Отборочный турнир Евро-2020 входит в свою завершающую стадию. В воскресенье, 13 октября, проходят еще девять поединков квалификации. Наибольшее внимание приковано к матчам Уэльс – Хорватия, Кипр – Россия, Беларусь – Голландия и Эстония – Германия.
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Напомним, ранее Украина обыграла Литву 2:0, на 99 процентов обеспечив себе путевку на Евро. Для попадания в финальную часть чемпионата Европы команде Шевченко нужно сыграть вничью с Португалией в понедельник в Киеве или в ноябре не проиграть 0:6 Сербии в Белграде.
Отборочный турнир Евро-2020. Воскресенье, 13 октября
ГРУППА I
16:00 Казахстан – Бельгия ТВ: "Футбол 1"
19:00 Кипр – Россия
19:00 Шотландия – Сан-Марино
Турнирная таблица группы I
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|БЕЛЬГИЯ
|7
|7
|0
|0
|28-1
|21
|2
|РОССИЯ
|7
|6
|0
|1
|22-4
|18
|3
|КИПР
|7
|3
|1
|3
|13-7
|10
|4
|КАЗАХСТАН
|7
|2
|1
|4
|9-11
|7
|5
|ШОТЛАНДИЯ
|7
|2
|0
|5
|5-17
|6
|6
|САН-МАРИНО
|7
|0
|0
|7
|0-37
|0
ГРУППА C
19:00 Беларусь – Голландия ТВ: "Футбол 1"
21:45 Эстония – Германия ТВ: "Футбол 2"
Турнирная таблица группы C
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ГОЛЛАНДИЯ
|5
|4
|0
|1
|17-6
|12
|2
|ГЕРМАНИЯ
|5
|4
|0
|1
|17-6
|12
|3
|С.ИРЛАНДИЯ
|6
|4
|0
|2
|8-7
|12
|4
|БЕЛАРУСЬ
|6
|1
|1
|4
|3-10
|4
|5
|ЭСТОНИЯ
|6
|0
|1
|5
|2-18
|1
ГРУППА E
19:00 Венгрия – Азербайджан ТВ: "Футбол 2"
21:45 Уэльс – Хорватия ТВ: "Футбол 1"
Турнирная таблица группы Е
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ХОРВАТИЯ
|6
|4
|1
|1
|13-5
|13
|2
|СЛОВАКИЯ
|6
|3
|1
|2
|10-8
|10
|3
|ВЕНГРИЯ
|6
|3
|0
|3
|7-9
|9
|4
|УЭЛЬС
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|5
|АЗЕРБАЙДЖАН
|5
|0
|1
|4
|5-13
|1
ГРУППА G
21:45 Словения – Австрия
21:45 Польша – Македония
Трансляции отборочных матчей Евро-2020 – на oll.tv (по подписке)
Турнирная таблица группы G
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПОЛЬША
|7
|5
|1
|1
|11-2
|16
|2
|АВСТРИЯ
|7
|4
|1
|2
|16-7
|13
|3
|МАКЕДОНИЯ
|7
|3
|2
|2
|10-9
|11
|4
|СЛОВЕНИЯ
|7
|3
|2
|2
|13-7
|11
|5
|ИЗРАИЛЬ
|7
|2
|2
|3
|12-14
|8
|6
|ЛАТВИЯ
|7
|0
|0
|7
|1-24
|0
Как мы писали ранее,DZIDZIO взорвал соцсети фартовым исполнением гимна Украины перед игрой с Литвой. Известный певец вернулся в футбол после "предательства" и зарядил украинскую сборную на победу.
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