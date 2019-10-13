Уэльс – Хорватия и еще восемь заруб за Евро-2020: расписание и результаты матчей 13 октября

В воскресенье проходит девять поединков отбора в финальную часть футбольного чемпионата Европы

Отборочный турнир Евро-2020 входит в свою завершающую стадию. В воскресенье, 13 октября, проходят еще девять поединков квалификации. Наибольшее внимание приковано к матчам Уэльс – Хорватия, Кипр – Россия, Беларусь – Голландия и Эстония – Германия.

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Напомним, ранее Украина обыграла Литву 2:0, на 99 процентов обеспечив себе путевку на Евро. Для попадания в финальную часть чемпионата Европы команде Шевченко нужно сыграть вничью с Португалией в понедельник в Киеве или в ноябре не проиграть 0:6 Сербии в Белграде.

Отборочный турнир Евро-2020. Воскресенье, 13 октября

ГРУППА I

16:00 Казахстан – Бельгия ТВ: "Футбол 1"

19:00 Кипр – Россия

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19:00 Шотландия – Сан-Марино

Турнирная таблица группы I

И В Н П М О 1 БЕЛЬГИЯ 7 7 0 0 28-1 21 2 РОССИЯ 7 6 0 1 22-4 18 3 КИПР 7 3 1 3 13-7 10 4 КАЗАХСТАН 7 2 1 4 9-11 7 5 ШОТЛАНДИЯ 7 2 0 5 5-17 6 6 САН-МАРИНО 7 0 0 7 0-37 0

ГРУППА C

19:00 Беларусь – Голландия ТВ: "Футбол 1"

21:45 Эстония – Германия ТВ: "Футбол 2"

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Турнирная таблица группы C

И В Н П М О 1 ГОЛЛАНДИЯ 5 4 0 1 17-6 12 2 ГЕРМАНИЯ 5 4 0 1 17-6 12 3 С.ИРЛАНДИЯ 6 4 0 2 8-7 12 4 БЕЛАРУСЬ 6 1 1 4 3-10 4 5 ЭСТОНИЯ 6 0 1 5 2-18 1

ГРУППА E

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19:00 Венгрия – Азербайджан ТВ: "Футбол 2"

21:45 Уэльс – Хорватия ТВ: "Футбол 1"

Турнирная таблица группы Е

И В Н П М О 1 ХОРВАТИЯ 6 4 1 1 13-5 13 2 СЛОВАКИЯ 6 3 1 2 10-8 10 3 ВЕНГРИЯ 6 3 0 3 7-9 9 4 УЭЛЬС 5 2 1 2 5-5 7 5 АЗЕРБАЙДЖАН 5 0 1 4 5-13 1

ГРУППА G

21:45 Словения – Австрия

21:45 Польша – Македония

Трансляции отборочных матчей Евро-2020 – на oll.tv (по подписке)

Турнирная таблица группы G

И В Н П М О 1 ПОЛЬША 7 5 1 1 11-2 16 2 АВСТРИЯ 7 4 1 2 16-7 13 3 МАКЕДОНИЯ 7 3 2 2 10-9 11 4 СЛОВЕНИЯ 7 3 2 2 13-7 11 5 ИЗРАИЛЬ 7 2 2 3 12-14 8 6 ЛАТВИЯ 7 0 0 7 1-24 0

Как мы писали ранее,DZIDZIO взорвал соцсети фартовым исполнением гимна Украины перед игрой с Литвой. Известный певец вернулся в футбол после "предательства" и зарядил украинскую сборную на победу.

Гимн Украины в исполнении DZIDZIO Видео: телеканал "Украина"

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