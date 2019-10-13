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Уэльс – Хорватия и еще восемь заруб за Евро-2020: расписание и результаты матчей 13 октября

13 октября, 16:26

В воскресенье проходит девять поединков отбора в финальную часть футбольного чемпионата Европы

Отборочный турнир Евро-2020 входит в свою завершающую стадию. В воскресенье, 13 октября, проходят еще девять поединков квалификации. Наибольшее внимание приковано к матчам Уэльс – Хорватия, Кипр – Россия, Беларусь – Голландия и Эстония – Германия.

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Напомним, ранее Украина обыграла Литву 2:0, на 99 процентов обеспечив себе путевку на Евро. Для попадания в финальную часть чемпионата Европы команде Шевченко нужно сыграть вничью с Португалией в понедельник в Киеве или в ноябре не проиграть 0:6 Сербии в Белграде.

Отборочный турнир Евро-2020. Воскресенье, 13 октября

ГРУППА I

16:00 Казахстан – Бельгия ТВ: "Футбол 1"

19:00 Кипр – Россия

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19:00 Шотландия – Сан-Марино

Турнирная таблица группы I

ИВНПМО
1 БЕЛЬГИЯ770028-121
2 РОССИЯ760122-418
3 КИПР731313-710
4 КАЗАХСТАН72149-117
5 ШОТЛАНДИЯ72055-176
6 САН-МАРИНО70070-370

ГРУППА C

19:00 Беларусь – Голландия ТВ: "Футбол 1"

21:45 Эстония – Германия ТВ: "Футбол 2"

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Турнирная таблица группы C

ИВНПМО
1 ГОЛЛАНДИЯ540117-612
2 ГЕРМАНИЯ540117-612
3 С.ИРЛАНДИЯ64028-712
4 БЕЛАРУСЬ61143-104
5 ЭСТОНИЯ60152-181

ГРУППА E

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19:00 Венгрия – Азербайджан ТВ: "Футбол 2"

21:45 Уэльс – Хорватия ТВ: "Футбол 1"

Турнирная таблица группы Е

ИВНПМО
1 ХОРВАТИЯ641113-513
2 СЛОВАКИЯ631210-810
3 ВЕНГРИЯ63037-99
4 УЭЛЬС52125-57
5 АЗЕРБАЙДЖАН50145-131

ГРУППА G

21:45 Словения – Австрия

21:45 Польша – Македония

Трансляции отборочных матчей Евро-2020 – на oll.tv (по подписке)

Турнирная таблица группы G

ИВНПМО
1 ПОЛЬША751111-216
2 АВСТРИЯ741216-713
3 МАКЕДОНИЯ732210-911
4 СЛОВЕНИЯ732213-711
5 ИЗРАИЛЬ722312-148
6 ЛАТВИЯ70071-240

Как мы писали ранее,DZIDZIO взорвал соцсети фартовым исполнением гимна Украины перед игрой с Литвой. Известный певец вернулся в футбол после "предательства" и зарядил украинскую сборную на победу.

Гимн Украины в исполнении DZIDZIO Видео: телеканал "Украина"

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Евро-2020

Источник: Сегодня|Спорт

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