Уэльс – Венгрия: где смотреть битву за путевку на Евро-2020

Список трансляций матча между командами группы Е за право поехать на чемпионат Европы

Сборная Венгрии / Фото: Reuters

Во вторник, 19 ноября, пройдут очередные матчи заключительного тура отборочного турнира за право поехать на чемпионат Европы 2020 года. Одним из самых интересных противостояний сегодня будет поединок в Кардиффе, где на стадионе "Кардифф Сити" сборная Уэльса примет команду Венгрии. Матч начнется в 21:45 и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете.

Обе команды продолжают борьбу за единственную путевку на Евро-2020. Венгры опережают валлийцев на один балл, но ничья не устроит гостей, ведь в затылок им дышит Словакия, которая в параллельном матче сыграет с аутсайдером Азербайджаном и в случае мировой в Кардиффе и собственной победы поднимется на второе место группы Е. К слову, Словакия еще имеет шанс попасть на чемпионат Европы через плей-офф Лиги наций, хоть и не выиграли свою группу – Украина уже вышла на Евро и отдала словакам право на участие в стыковых матчах. Такое же право имеет и Уэльс.

N Команды И В Н П М О 1 ХОРВАТИЯ 8 5 2 1 17-7 17 2 ВЕНГРИЯ 7 4 0 3 8-9 12 3 УЭЛЬС 7 3 2 2 8-6 11 4 СЛОВАКИЯ 7 3 1 3 11-11 10 5 АЗЕРБАЙДЖАН 7 0 1 6 5-16 1

Отметим, что защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар в этот раз пропускает матчи национальной команды. Венгр еще не набрал оптимальных кондиций после травмы, поэтому тренерский штаб сборной решил оставить его в расположении клуба.

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Уэльс и Венгрия 11 раз встречались в своей истории ранее. Пять матчей завершилось в пользу валлийцев, четыре победы одержали венгры, а ничья была зафиксирована лишь в двух матчах. В первом круге текущего отбора Венгрия дома минимально обыграла Бейла и компанию.

В осенней части отбора Венгрия одержала только одну победу – над Азербайджаном (1:0), а важнейшие матчи против Хорватии (0:3) и Словакии (1:2) были проиграны, как и недавний товарищеский мат с Уругваем (1:2), приуроченный к открытию стадиона в Будапеште, который примет матчи Евро-2020.

Уэльс не проигрывает с июня, но важнейшие матчи против Словакии и Хорватии (оба – 1:1) в отборе свел вничью, довольствовавшись только двумя победами над Азербайджаном (2:1 и 2:0).

Букмекеры считают Уэльс фаворитом матча: коэффициент на победу хозяев поля – 1.60, на ничью – 4.00, на победу Венгрии – 6.30.

Смотреть матч Уэльс – Венгрия:

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