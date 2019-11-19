Уэльс – Венгрия: где смотреть битву за путевку на Евро-2020

Во вторник, 19 ноября, пройдут очередные матчи заключительного тура отборочного турнира за право поехать на чемпионат Европы 2020 года. Одним из самых интересных противостояний сегодня будет поединок в Кардиффе, где на стадионе "Кардифф Сити" сборная Уэльса примет команду Венгрии. Матч начнется в 21:45 и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете.
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Обе команды продолжают борьбу за единственную путевку на Евро-2020. Венгры опережают валлийцев на один балл, но ничья не устроит гостей, ведь в затылок им дышит Словакия, которая в параллельном матче сыграет с аутсайдером Азербайджаном и в случае мировой в Кардиффе и собственной победы поднимется на второе место группы Е. К слову, Словакия еще имеет шанс попасть на чемпионат Европы через плей-офф Лиги наций, хоть и не выиграли свою группу – Украина уже вышла на Евро и отдала словакам право на участие в стыковых матчах. Такое же право имеет и Уэльс.
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ХОРВАТИЯ
|8
|5
|2
|1
|17-7
|17
|2
|ВЕНГРИЯ
|7
|4
|0
|3
|8-9
|12
|3
|УЭЛЬС
|7
|3
|2
|2
|8-6
|11
|4
|СЛОВАКИЯ
|7
|3
|1
|3
|11-11
|10
|5
|АЗЕРБАЙДЖАН
|7
|0
|1
|6
|5-16
|1
Отметим, что защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар в этот раз пропускает матчи национальной команды. Венгр еще не набрал оптимальных кондиций после травмы, поэтому тренерский штаб сборной решил оставить его в расположении клуба.
Уэльс и Венгрия 11 раз встречались в своей истории ранее. Пять матчей завершилось в пользу валлийцев, четыре победы одержали венгры, а ничья была зафиксирована лишь в двух матчах. В первом круге текущего отбора Венгрия дома минимально обыграла Бейла и компанию.
В осенней части отбора Венгрия одержала только одну победу – над Азербайджаном (1:0), а важнейшие матчи против Хорватии (0:3) и Словакии (1:2) были проиграны, как и недавний товарищеский мат с Уругваем (1:2), приуроченный к открытию стадиона в Будапеште, который примет матчи Евро-2020.
Уэльс не проигрывает с июня, но важнейшие матчи против Словакии и Хорватии (оба – 1:1) в отборе свел вничью, довольствовавшись только двумя победами над Азербайджаном (2:1 и 2:0).
Букмекеры считают Уэльс фаворитом матча: коэффициент на победу хозяев поля – 1.60, на ничью – 4.00, на победу Венгрии – 6.30.
Смотреть матч Уэльс – Венгрия:
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