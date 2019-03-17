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Уэйн Руни сделал первый хет-трик в MLS: смотреть все голы

Сегодня, 12:56

Английский форвард стал героем матча против "Реал Солт-Лейк"

Уэйн Руни сделал первый хет-трик в MLS: смотреть все голы Футбол Английский форвард стал героем матча против "Реал Солт-Лейк"

В Вашингтоне прошел матч регулярного чемпионата MLS "Ди Си Юнайтед" – "Реал Солт-Лейк". Хозяева победили во встрече со счетом 5:0. Главным героем матча стал бывший форвард сборной Англии Уэйн Руни. 33-летний футболист стал автором хет-трика, а также отдал одну результативную передачу.

Руни впервые за карьеру в MLS забил три мяча в одном матче. Отметим, что в составе "Реал Солт-Лейк" по ходу матча были удалены два игрока.

Ранее жена Уэйна Руни пригрозила футболисту разводом. Если нападающий американского клуба "Ди Си Юнайтед" не пройдет курс реабилитации от алкоголизма, то может лишиться семьи. За 10 лет семейной жизни брак Уэйна и Колин несколько раз оказывался на грани краха из-за алкоголя. 

Ранее мы писали, что Златан Ибрагимович принес своей команде победу в стартовом матче нового сезона MLS. Гол Ибрагимовича помог "Гэлакси" обыграть "Чикаго Файр" на старте сезона-2019.

Кстати, недавно в США прошел прошел самый холодный футбольный матч в истории MLS. Матч ознаменовался шестью голами, удалением и всего минус 7 градусов, но при обильном снегопаде.

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Тег видео, Уэйн Руни, MLS, Ди Си Юнайтед, Реал Солт-Лейк

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