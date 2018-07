Уэйн Руни забил первый гол в MLS и получил перелом носа

Английский нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни отличился первым забитым мячом в регулярном чемпионате MLS. 32-летний форвард отличился в первом тайме красивым ударом между ног вратарю "Колорадо Рэпидз" Тиму Хорварду, ранее также выступавшему в "Эвертоне". В итоге его команда одержала победу со счетом 2:1.

Правда, концовка встречи для экс-капитана сборной Англии получилась неудачной. В одном из единоборств Руни получил перелом носа и вынужден был покинуть поле, а его команда доигрывала поединок в меньшинстве, так как замен на тот момент уже не осталось.

Wayne Rooney looks like he just completed an NWA Main Event against Dusty Rhodes. pic.twitter.com/UhWqgF5AbU