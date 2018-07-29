Уэйн Руни забил первый гол в MLS и получил перелом носа

Английский нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни отличился первым забитым мячом в регулярном чемпионате MLS. 32-летний форвард отличился в первом тайме красивым ударом между ног вратарю "Колорадо Рэпидз" Тиму Хорварду, ранее также выступавшему в "Эвертоне". В итоге его команда одержала победу со счетом 2:1.

Правда, концовка встречи для экс-капитана сборной Англии получилась неудачной. В одном из единоборств Руни получил перелом носа и вынужден был покинуть поле, а его команда доигрывала поединок в меньшинстве, так как замен на тот момент уже не осталось.

Wayne Rooney looks like he just completed an NWA Main Event against Dusty Rhodes. pic.twitter.com/UhWqgF5AbU — Maximiliano Bretos (@mbretosESPN) 29 июля 2018 г.

Уэйн Руни дебютировал за американский "Ди Си Юнайтед"в матче с "Ванкувер Уайткэпс" 15 июля и отметился голевой передачей.

Руни перешел в "Ди Си Юнайтед" из английского "Эвертона" в конце июня. До этого 32-летний форвард также выступал за "Манчестер Юнайтед", в составе которого выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, стал пятикратным чемпионом Англии и лучшим бомбардиром в истории клуба.

Ранее мы писали, что Уэйну Руни предложили стать тренером в "Эвертоне". Но футболист решил еще поиграть в США, после чего вернется в Англию на тренерскую работу.

В прошлом году Руни официально объявил о завершении карьеры в сборной Англии. В общей сложности он принял участие в 119 матчах и забил 53 гола в составе национальной команды.