Уэйну Руни предложили стать тренером в "Эвертоне"

Футболист решил еще поиграть в США, после чего вернется в Англию на тренерскую работу

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни может в будущем стать тренером команды, сообщают британские СМИ.

На данный момент англичанин раздумывает над предложением от клуба MLS "Ди Си Юнайтед". Ожидается, что контракт на сумму 12,5 миллиона фунтов будет рассчитан до конца сезона-2020 в MLS.

В "Эвертоне" дали ему понять, что в любое время готовы принять его на тренерскую работу. Вероятно, футболист примет предложение из США, а потом вернется в родной клуб в новой роли.

32-летний форвард провел 31 матч в прошлом сезоне и забил десять мячей при двух голевых передачах.

В прошлом году Руни официально объявил о завершении карьеры в сборной Англии. В общей сложности он принял участие в 119 матчах и забил 53 гола в составе национальной команды.

Ранее мы писали, что миллионер Уэйн Руни красит скамейки в доме престарелых. Футболист отрабатывает наказание за езду в нетрезвом виде.

Напомним, что в прошлом году жена Уэйна Руни ушла из дома после пьяной поездки футболиста с другой девушкой. Колин забрала троих детей и переехала к родителям.