"Уфа" минимально обыграла полупрофессиональный клуб из Люксембурга

Футболисты "Уфы" одержали победу над люксембургским "Прогресом" в первом матче третьего раунда квалификации Лиги Европы. Встреча, прошедшая в четверг в Уфе, завершилась со счетом 2:1. Голы в составе хозяев забили Сильвестр Игбун (38-я минута) и Иван Обляков (63). У гостей отличился Оливье Тилль (80).

"Мы играем в любительской лиге, немалое количество ребят работает и учится, в команде 12 профессиональных игроков, а любителей у нас немного – 4-5 человек", – сказал после матча тренер "Прогреса" Паоло Амодио.

Ответная игра между российским и люксембургским клубами пройдет в следующий четверг, 16 августа на арене "Стад Мунисипаль де ла Вилле де Дифферанже", вместимость которой составляет 1800 человек.

Ранее стали известны суммы призовых в Лиге Европы следующего сезона. Призовой фонд еврокубкового турнира составит 560 миллионов евро. Каждый из 48 участников группового этапа гарантированно получит примерно по 2,62 миллиона евро.

Добавим, что уже известны потенциальные соперники "Зари" и "Мариуполя" в плей-офф Лиги Европы.



