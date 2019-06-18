Уход героя ЧМ: агент Супряги рассказал, когда форвард будет готов бороться за место в основе "Динамо"

Иван Пироженко утверждает, что стиль "Днепра-1" подходит Владиславу Супряге: "За год он станет сильнее"

Супряга забил в финале корейцам два мяча. Фото: AFP

Что для развития лучше делать игрокам "золотой" сборной Украины U20, которые не могут пробиться в основной состав своих клубов? Продолжать пробиваться, уходить в аренду в клуб поскромнее, уезжать за рубеж при первой возможности? Мы поинтересовались мнением футбольного агента Ивана Пироженко, который ведет дела двоих чемпионов мира – Владислава Супряги и Александра Сафронова.

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"На самом деле сегодняшняя ситуация в стране дает 17-18-летним ребятам шанс играть в первых командах или быть в ротации, – говорит Иван Пироженко. – Раньше это было практически невозможно, потому что в приоритете была покупка легионеров, а не воспитание собственных игроков. Сегодня ситуация кардинально другая, например, в "Днепре-1" уже играет 17-летний Арсений Батагов. К тому же, это поколение действительно хорошее. Мы выбрали балканскую модель развития, как видите, она приносит результаты".

"К вопросу дальнейшего развития игроков нужно подходить индивидуально. И поездка в Европу – это не панацея, – считает Иван Пироженко. – Здесь очень много факторов: знаешь ли ты английский, готов ли ты морально, ведь это другая среда, ментальность и сумасшедшая конкуренция. Немногие действительно могут это выдержать. Думаю, следующий год станет во многом определяющим, и будет очень интересно наблюдать, как будут развиваться наши ребята. Вспомните сборную U19, которая выиграла чемпионат Европы. Никто из них не сделал карьеру в Европе. Поэтому очень важно донести молодым футболистам, что этот титул – только первый, пусть и большой, шаг в их карьере".

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"По Владу у нас есть определенный план, – рассказывает агенты Супряги. – Он согласился на аренду, потому что "Днепр-1" – его родной клуб, в котором знакомы с возможностями футболиста и знают, что нужно для его развития. Из-за юридических моментов команда не сможет в следующем году играть в еврокубках, даже если займет проходное место. Поэтому отсутствие дополнительного давления должно благоприятно сказаться на игре Супряги и его прогрессе. "Днепр-1" играет в контратакующий футбол, что подходит под качества Владислава. За год он станет сильнее в игровом и ментальном плане и будет готов бороться за место в составе "Динамо".

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"Сафронов хорошо себя зарекомендовал в финале, надежно заменив Дениса Попова. К нему есть на сегодня интерес со стороны европейских клубов. Но опять-таки, нужно внимательно подходить к этому вопросу. В ближайшее время мы с футболистом и руководством "Днепра-1" будем принимать решение, которое устроит все стороны", – заключил агент Сафронова и Супряги Иван Пироженко.

Как мы писали ранее, Александр Петраков назвал команду, которую возглавит после выигрыша молодежного чемпионата мира. "Что касается моего будущего, то я уже набрал команду из футболистов 2003 года рождения. Это сборная Украины U-16. После отпуска продолжу с ней работать", – заявил Петраков.

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