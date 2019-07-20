Уходит эпоха: рекордсмен Бундеслиги завершит карьеру в конце сезона

Перуанский форвард чувствует, что нужно поставить точку в профессиональной карьере

Клаудио Писарро. Фото: ФК "Вердер".

Форвард немецкого "Вердера" Клаудио Писарро, которому в октябре исполнится 41 год, заявил, что следующий сезон станет последним в его профессиональной карьере. За свою карьеру Писарро защищал цвета "Депортиво Пескеро", "Альянсы Лимы", "Вердера", "Баварии", "Челси" и "Кельна". Он является автором самого возрастного гола в Бундеслиге: Клаудио Писарро забил мяч в возрасте 40 лет и 213 дней.

"Я чувствую себя прекрасно, но пришло время поставить точку. Очень хотелось бы в своем последнем сезоне добыть для "Вердера" путевку в еврокубки", – признался Писарро.

Писарро дебютировал в Бундеслиге 20 лет назад – в 1999 году. Писарро забивал минимум один гол каждый год в течение 21 года в чемпионатах Германии, чего ранее не удавалось ни одному игроку в истории. Он является шестикратным чемпионом Германии, а также победителем Лиги чемпионов-2012/2013 в составе "Баварии".

Ранее мы писали, что Евгений Коноплянка не явился на первую тренировку "Шальке". Украинский футболист не нужен немцам – он ищет себе новую команду.

Также сообщалось, что Коноплянка согласился перейти в команду, где ранее играли Ребров и Караваев. Украинский полузащитник согласился подписать трехлетний контракт.

Ранее мы писали, что в "Шальке" закрыли глаза на феерию Коноплянки в сборной. В недавнем матче против Сербии в отборе на Евро-2020 Коноплянка оформил дубль, а наша команда отпраздновала разгромную победу 5:0. Тем не менее, немецкий клуб оставил в силе желание избавиться от украинца, получающего 4 миллиона евро в год.

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