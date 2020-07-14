"Уиком" впервые за 133 года пробился в Чемпионшип, а вместе с ним – самый габаритный футболист мира

Впервые за свою долгую историю "Уиком Уондерерс" сумел пробиться во второй по силе дивизион чемпионата Англии

"Уиком Уондерерс" впервые в своей 133-летней истории вышел во второй по силе дивизион чемпионата Англии по футболу – Чемпионшип. В финальном матче плей-офф Первой лиги Англии "Уиком" встречался с "Оксфорд Юнайтед" и одержал победу со счетом 2:1. Ранее в полуфинале плей-офф "Уиком" по сумме двух матчей обыграл "Флитвуд Таун" (4:1 и 2:2).

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Напомним, прямое повышение в классе из Первой лиги по итогам сезона-2019/20 заслужили "Ковентри Сити" и "Ротерхэм Юнайтед".

Повышение в классе вместе со своим клубом получил и нападающий Адебайо Акинфенва, который считается самым габаритным действующим профессиональным футболистом в мире, его вес – около 110 килограммов, при росте 181 сантиметр. За свои габариты футболист получил прозвище "Зверь".

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Акинфенва не сдержал эмоций, давая интервью сразу после выхода клуба в Чемпионшип.

"Скажите мне, что мы сделали? А то я сам не понимаю! Мы вышли в Чемпионшип? Не слышу? В первую очередь, хочу поблагодарить Бога за то, что он делает невозможное возможным. Четыре года назад, как вы знаете, я был без клуба. Четыре года назад! Единственный человек, который может зарядить меня еще больше через WhatsApp – это Клопп. Чтобы мы могли отпраздновать вместе. Надеюсь, моя история показывает, что единственное, что имеет значение, – это ваше мнение о себе. Мне посчастливилось найти тренера и партнеров, которые поверили в меня, поэтому мы сегодня здесь. И я скажу это снова – "Уиком" в Чемпионшипе", – сказал Акинфенва во время празднования на поле.

Адебайо известен как ярый болельщик "Ливерпуля". После победы красных в Премьер-лиге он пришел на тренировку "Уикома" в футболке "Ливерпуля" и был оштрафован. Кроме того, 38-летний Акинфенва – самый сильный игрок в симуляторе футбола FIFA (в FIFA 20 рейтинг силы Акинфенвы – 97), сообщает sport24.

Интересно, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп действительно позвонил Акинфенве в WhatsApp и поздравил его со знаменательным событием.

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"Привет, бигмен, поздравляю тебя! Смотрел игру, правда, не видел интервью после матча, но Хендерсон или кто-то из моих игроков сказал мне, что ты хочешь пообщаться по WhatsApp. Это великая победа. Даже в такие странные времена, я надеюсь, вы празднуете соответствующим образом", – сказал Клопп.

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