Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,89
27,69

Украина близится к ТОП-20 в мире: обновился рейтинг сборных ФИФА

24 октября, 12:19

Наша команда поднялась на одну строчку, а Португалия одну позицию потеряла

/ Фото: Reuters

24 октября обновился рейтинг национальных сборных по версии ФИФА. Сборная Украины после победы над чемпионами Европы и выходом на Евро-2020 поднялась на одну позицию и теперь занимает 22-е место в мире. А вот Португалия после фиаско в Киеве потеряла одну строчку и опустилась на шестое место.

Первая тройка рейтинга ФИФА осталась без изменений: возглавляет его Бельгия, следом идут Франция и Бразилия. Также отметим, что Испания опустилась на одну позицию и идет восьмой.

Следующий соперник сборной Украины в отборе на Евро-2020 команда Сербии поднялась на две строчки. Теперь они занимают 33-е место.

Реклама

Наибольший регресс по итогам месяца показала сборная Маврикия, потерявшая 12 строчек. Сейчас команда небольшого государства на островах в Индийском океане занимает 173-е место в мире. Среди европейских команд худшие показатели у Ирландии – минус восемь строчек и 36-е место.

В тренде
Не киевское, но "Динамо" – еще один важный соперник "Шахтера"
"Динамо" Загреб - соперник "Шахтера" на два ближайших поединка в Лиге чемпионов

А вот лучший прыжок на счету Никарагуа и Южного Судана – обе команды улучшили свои позиции на 11 строчек – 137 и 162 место соответственно.

Ранее мы писали, что букмекеры обновили шансы Украины на выигрыш Евро-2020. Главным фаворитом Евро называют команду, которая туда еще даже не пробилась. Шевченко – претендент № 10.

Кстати, мы уже сообщали, почему Украине важно обыграть Сербию в последнем матче отбора на Евро-2020. Наша команда на данный момент возглавляет рейтинг сборных, вышедших на чемпионат Европы.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Сборная Украины рейтинг ФИФА

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Шахтер" – "Динамо": "горняки" вырвали ничью в матче Лиги чемпионовЛига чемпионов
Непобедимый
Непобедимый "Ювентус" и догоняющий "Интер": все результаты чемпионата ИталииФутбол
Это было круто! Украина
Это было круто! Украина "сделала" Роналду и досрочно вышла на Евро-2020!!!Футбол
Зинченко после победы – своей девушке:
Зинченко после победы – своей девушке: "Сегодня каждый будет заниматься любовью"Футбол
Украина – Португалия: видео голов и лучших моментов отборочного матча Евро-2020
Украина – Португалия: видео голов и лучших моментов отборочного матча Евро-2020Футбол
Две битвы за
Две битвы за "серебро" и другие матчи: все результаты 11-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...
загрузка...