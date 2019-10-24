Украина близится к ТОП-20 в мире: обновился рейтинг сборных ФИФА

Наша команда поднялась на одну строчку, а Португалия одну позицию потеряла

/ Фото: Reuters

24 октября обновился рейтинг национальных сборных по версии ФИФА. Сборная Украины после победы над чемпионами Европы и выходом на Евро-2020 поднялась на одну позицию и теперь занимает 22-е место в мире. А вот Португалия после фиаско в Киеве потеряла одну строчку и опустилась на шестое место.

Первая тройка рейтинга ФИФА осталась без изменений: возглавляет его Бельгия, следом идут Франция и Бразилия. Также отметим, что Испания опустилась на одну позицию и идет восьмой.

Следующий соперник сборной Украины в отборе на Евро-2020 команда Сербии поднялась на две строчки. Теперь они занимают 33-е место.

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Наибольший регресс по итогам месяца показала сборная Маврикия, потерявшая 12 строчек. Сейчас команда небольшого государства на островах в Индийском океане занимает 173-е место в мире. Среди европейских команд худшие показатели у Ирландии – минус восемь строчек и 36-е место.

А вот лучший прыжок на счету Никарагуа и Южного Судана – обе команды улучшили свои позиции на 11 строчек – 137 и 162 место соответственно.

Ранее мы писали, что букмекеры обновили шансы Украины на выигрыш Евро-2020. Главным фаворитом Евро называют команду, которая туда еще даже не пробилась. Шевченко – претендент № 10.

Кстати, мы уже сообщали, почему Украине важно обыграть Сербию в последнем матче отбора на Евро-2020. Наша команда на данный момент возглавляет рейтинг сборных, вышедших на чемпионат Европы.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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