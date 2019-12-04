Украина будет в третьей корзине жеребьевки Лиги наций

УЕФА утвердил корзины для жеребьевки Лиги наций в сезоне-2020/21. Сборная Украины, соответственно рейтингу организации, попала в третью корзину Лиги А. Отметим, что жеребьевка турнира пройдет 3 марта 2020 года в Амстердаме. Первым победителем Лиги Наций стала сборная Португалии, обыгравшая в финале Нидерланды (1:0).
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Лига A:
- Корзина 1: Португалия, Голландия, Англия, Швейцария
- Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия,
- Корзина 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция
- Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия
Лига B:
- Корзина 1: Россия, Австрия, Уэльс, Чехия
- Корзина 2: Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия
- Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия
- Корзина 4: Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния
Лига C:
- Корзина 1: Греция, Албания, Черногория, Грузия
- Корзина 2: Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр
- Корзина 3: Эстония, Словения, Литва, Люксембург
- Корзина 4: Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова
Лига D:
- Корзина 1: Гибралтар, Фареры, Латвия, Лихтенштейн
- Корзина 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино
Матчи группового этапа Лиги наций пройдут с сентября по ноябрь 2020 года. Победители групп дивизиона А выйдут в финальную часть турнира, которая состоится летом 2021 года.
На выходных в столице Румынии состоялась жеребьевка финальной стадии Евро-2020. Сборная Украины получила одного нового соперника – команду Австрии.
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